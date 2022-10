Explosion à Wheatley : plus de 17 millions de dollars déjà engagés

Selon le rapport, ces dépenses comprennent le total des coûts directs, les subventions de soutien aux entreprises versées à la Municipalité par la province, et une allocation de salaires internes déjà incluse dans les budgets 2021 et 2022.

L'ensemble de ces coûts représente une dépense nette pour la Municipalité de 6,1 millions de dollars. L'administration estime également que des dépenses supplémentaires de 1,5 million de dollars seront engagées d'ici le reste de l'année 2022.

Les postes de dépenses les plus importants sont les contrats pour les services d'ingénierie et des services d'urgences, les salaires et la sécurité. Les contrats ont coûté environ 6,5 millions de dollars à la Municipalité, les salaires, 3,2 millions de dollars. Au total, la facture de sécurité s'élève à près de 2,5 millions de dollars.

Retour sur le fil des événements Le rapport rappelle que les premières démarches remontent au 2 juin 2021 alors que l'état d'urgence a été déclaré dans le centre-ville de Wheatley après la détection de la présence de gaz sulfure d'hydrogène. Plusieurs propriétaires ont alors reçu un ordre d'évacuation. Du sulfure d'hydrogène a été détecté une nouvelle fois le 19 juillet, ce qui a conduit à l'évacuation de 23 propriétés résidentielle et 13 propriétés commerciales. Le 26 août, les services d'urgence de Chatham-Kent étaient sur place après une nouvelle détection de gaz. Les premiers intervenants avaient évacué les bâtiments les plus proches de l'alarme et étaient en train d'évacuer une zone plus large lorsqu'une explosion s'est produite. Une zone de deux pâtés de maisons autour du site de l'explosion a été évacuée et l'ordre d'évacuation est resté en vigueur jusqu'en avril 2022, date à laquelle la zone d'évacuation a été progressivement réduite, puis à nouveau réduite en mai.

Des dépenses qui pèsent sur le budget

Le rapport indique que les coûts nets non financés de 2021 ont été absorbés dans le budget 2021. Chatham-Kent rapporte un excédent de 290 216 $ pour cette année-là.

Par contre, l'administration municipale s'attend à n'avoir aucun excédent en 2022 et propose d'utiliser les réserves consacrées à l'entretien des ponts pour financer le déficit.

Le rapport doit être présenté aux élus municipaux lundi soir.