La Pologne réclame des négociations avec l’Allemagne sur les réparations de guerre

Le ministre Zbigniew Rau a indiqué lundi à la presse avoir signé une note diplomatique exprimant la conviction [...] que les parties doivent prendre des mesures immédiates en vue d'un règlement juridique et matériel permanent, complet et définitif des conséquences de l'agression et de l'occupation allemandes de 1939-1945 .

La note doit être transmise à la cheffe de la diplomatie allemande Annalena Baerbock attendue lundi soir à Varsovie et qui doit rencontrer M. Rau mardi.

Ce règlement devrait comprendre notamment le paiement par la République fédérale d'Allemagne des dédommagements pour des pertes matérielles et non matérielles causées à l'État polonais par cette agression et cette occupation , a indiqué M. Rau.

Selon le ministre, ce règlement devrait inclure également le paiement d'une indemnisation aux victimes de l'agression nazie et à des membres de leurs familles, ainsi qu'une solution systémique à la question des biens culturels et des documents d'archives polonais saisis.

Varsovie dévastée par les bombardements lors de la Deuxième Guerre mondiale. Photo : The Associated Press

« Un tel règlement permettra de fonder les relations polono-allemandes sur la justice et la vérité, conduira à la clôture des chapitres douloureux du passé et assurera la poursuite du développement des relations bilatérales dans un esprit de bon voisinage et de coopération amicale. » — Une citation de Zbigniew Rau, ministre polonais des Affaires étrangères

Dans un rapport publié le 1er septembre, Varsovie a estimé ses pertes lors de la Deuxième Guerre mondiale à 6270 milliards de zlotys (1740 milliards $ CA).

Sur ce total une partie très importante est la compensation pour la mort de plus de 5,2 millions de citoyens polonais , a alors souligné Jaroslaw Kaczynski, chef du parti Droit et Justice au pouvoir, ajoutant que le processus avant que la Pologne ne reçoive ces réparations serait long et difficile .

Selon l'Allemagne, la Pologne a renoncé à des réparations de guerre en 1953 et confirmé cette renonciation à plusieurs reprises.

Berlin a opposé les mêmes arguments aux demandes de réparations soulevées dans le passé par la Grèce.

Pour l'opposition libérale polonaise, le débat sur les réparations de guerre relancé par les conservateurs est surtout destiné à des fins de politique intérieure, à un an des élections législatives.