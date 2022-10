Les Jeux du Canada au Québec en 2031 : la flamme ravivée en Mauricie

La province doit accepter et les villes pourront ensuite présenter officiellement leur candidature conjointe.

Trois-Rivières et Shawinigan souhaitaient accueillir les Jeux d’été en 2029, mais c’est finalement le Nouveau-Brunswick qui a été sélectionné.

Selon Claude Villemure, qui s’occupe de la candidature régionale, le travail qui a déjà été effectué sera fort utile pour représenter un dossier.

C’est loin d’être fermé , indique-t-il au micro de Toujours le matin. Que 2031, on ait accordé les Jeux du Canada à la province de Québec, on vient de faire un autre grand pas.

« Nous, on a levé la main. On a dit : on les veut. »