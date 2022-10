Élections municipales : de plus en plus d’Ottaviens s’y prennent d'avance pour voter

Les Ottaviens ont été plus nombreux à voter par anticipation en prévision des élections municipales cette année que par les années précédentes. Un politologue de l'Université d'Ottawa s’attend à ce que le taux de participation global soit également plus élevé cette année.

Plus de 18 000 Ottaviens ont déjà voté au cours des quatre jours de vote par anticipation, du 24 au 27 septembre, où les électeurs admissibles pouvaient se rendre à l'un des neuf bureaux de vote à travers la ville.

Il s'agit d'une augmentation de plus de 3000 par rapport à 2018 et de plus de 10 000 par rapport à 2014, année où les bureaux de vote par anticipation spéciaux ont fait leurs débuts et n'ont été ouverts que pendant trois jours.

Les Ottaviens et le vote spécial par anticipation : En 2014, 7 633 électeurs avaient voté par vote spécial par anticipation, 39 338 personnes avaient voté par anticipation, et 205 493 Ottaviens avaient voté le jour de l’élection

En 2018, 15 857 électeurs avaient voté par vote spécial par anticipation, 41 163 personnes avaient voté par anticipation, et 212 752 Ottaviens avaient voté le jour de l’élection

En 2022, 18 876 électeurs ont voté par vote spécial par anticipation

C'est une indication que les gens sont plus engagés , constate le politologue à l'Université d'Ottawa spécialisé en participation politique, Daniel Stockemer.

M. Stockemer attribue ces premiers signes d'un intérêt accru à deux facteurs : une course à la mairie compétitive et un environnement hautement politisé à Ottawa à la suite de l'occupation du convoi des camionneurs cet hiver.

C'est la nature de la course , avance-t-il. Les gens réalisent à quel point il est important pour eux de voter ou de s'engager au niveau municipal.

Le politologue estime qu'Ottawa pourrait connaître un taux de participation aussi élevé que 60 % cette année, soit un taux bien plus élevé que la moyenne des élections municipales en Ontario, où moins de la moitié des électeurs admissibles se rendent normalement aux urnes.

Seulement 42,2 % des électeurs admissibles ont déposé un bulletin de vote lors des élections de 2018 à Ottawa, par exemple, et seulement 39,9 % l'ont fait en 2014.

Les bureaux de vote par anticipation sont trop tôt

M. Stockemer suppose que les personnes qui votent par anticipation voteraient normalement de toute façon. Il préférerait néanmoins que le vote par anticipation soit organisé un peu plus près de la fin de la campagne.

Le timing, c'est trop tôt , croit-il.

« Surtout pour une élection municipale où le maire ne se présente plus et où, dans certaines circonscriptions, il y a beaucoup de candidats, il est difficile de se faire une opinion. » — Une citation de Daniel Stockemer, politologue à l'Université d'Ottawa

Avec des candidats se présentant en tant qu'indépendants, les électeurs ont beaucoup plus de mal à s'informer, renchérit le politologue. À ses yeux, les Ottaviens peuvent avoir besoin d'un mois supplémentaire de campagne avant de savoir quel candidat ils souhaitent appuyer.

Des boîtes de matériel d'Élections Ottawa dans un bureau du chemin Cyrville le 2 mai 2022, jour de l'ouverture officielle des inscriptions aux élections municipales d'octobre. Photo : (Buntola Nou/CBC)

Daniel Stockemer fait l'éloge du programme Électeurs en herbe d'Élections Ottawa. Cette initiative a fait ses débuts dans des bureaux de vote par anticipation spéciaux et a permis aux enfants de s'exercer à voter en déposant un faux bulletin aux côtés de leurs parents.

Élargir les possibilités de vote

Pour sa part, la gestionnaire des élections municipales à la Ville d'Ottawa, Michèle Rochette, note elle aussi que les bureaux de vote par anticipation ont attiré un bon flux régulier d'électeurs cette année.

Mme Rochette partage qu'Élections Ottawa a choisi d'élargir les possibilités de vote anticipé en raison du succès et de la popularité du programme, ainsi que pour mieux servir les électeurs dans chaque quartier .

Les deux dernières journées de vote par anticipation auront lieu de 10 h à 20 h les vendredis 7 et 14 octobre.

Le jour du vote est le lundi 24 octobre.