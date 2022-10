Sud-Ouest : un corps découvert dans un véhicule incendié

Un appel a été logé au 911 en soirée pour signaler un véhicule en feu dans un stationnement près des rues Saint-Antoine Ouest et Versailles.

Une fois l’incendie éteint, les policiers ont découvert un corps inanimé dans le coffre du véhicule.

Un périmètre de sécurité a été mis en place et l’enquête a été confiée à la section des crimes majeurs. Le véhicule sera soumis à des analyses et une autopsie sera pratiquée sur la victime pour déterminer son identité et la cause de sa mort.

Dans un autre événement survenu dimanche soir, le SPVM a effectué une intervention dans le secteur de Ville-Marie, près de la rue Saint-Timothée et du boulevard de Maisonneuve, où des coups de feu ont été rapportés vers 21 h 30.

Selon les premières informations obtenues, les coups de feu ont été tirés en direction d’un véhicule à une station-service située entre les rues Saint-Timothée et Atateken, sur le boulevard de Maisonneuve.

Aucune victime n’a été localisée et aucune arrestation n’a été effectuée pour l’instant relativement à cet événement.

Des douilles ont été retrouvées au sol et des impacts de balle ont été découverts sur un véhicule et sur un immeuble commercial.

Un périmètre de sécurité a été érigé pour permettre aux policiers d’analyser la scène.