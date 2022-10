Un commentaire partisan en début de match du Rouge et Or

Du match de football qui opposait, dimanche, le Rouge et Or de l’Université Laval aux Redbirds de McGill, certains spectateurs ne retiendront pas seulement la victoire des joueurs québécois. Un commentaire de l’annonceur en a fait tiquer plus d’un.

Avant que le coup d’envoi ne soit donné, l’annonceur du Rouge et Or, Christian Côté, a utilisé sa tribune pour critiquer le programme économique de Québec Solidaire et défendre le projet de troisième lien. Ce qui n’est pas passé inaperçu.

Christian Savard, supporteur de longue date du Rouge et Or et par ailleurs directeur général de l'organisme Vivre en Ville, a assisté à la rencontre. Pour lui, l’annonceur a dépassé les bornes .

En tant que citoyen et détenteur de billets de saison, ces commentaires à saveur politique m’ont bousculé.

Selon lui, Christian Côté n’est pas dans son rôle en donnant ses opinions dans ce cadre. Encore moins, à la veille des élections.

Personnellement, j’ai été choqué , confie Christian Savard. Il trouve cela d’autant plus inacceptable qu’il estime que l’annonceur s’exprime au nom de l’équipe, et aussi de l’Université Laval.

Ça ne se reproduira plus

Évidemment, le Rouge et Or n’endosse aucun commentaire partisan , fait savoir Julie Dionne, la directrice des activités sportives de l’ UL .

Elle ajoute que les interventions de Christian Côté, qui sont toujours à saveur humoristique, ne consistent en rien en une opinion personnelle de l’annonceur, de l’organisation et de l’université .

M. Côté a été rencontré et le tout ne se reproduira plus , poursuit-elle.

Le match du Rouge et Or contre les Redbirds s’est déroulé au stade Telus, dimanche. Les joueurs québécois ont pris le dessus sur les Montréalais en s’imposant 36 à 17.

La semaine prochaine, l’équipe de l’Université Laval affrontera le Vert et Or de l’Université de Sherbrooke sur son terrain.

Avec la collaboration de Pascale Lacombe et Raphaël Beaumont-Drouin