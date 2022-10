La police de Saskatoon recherche un garçon de 8 ans porté disparu

Echo Oatchess a été vu pour la dernière fois samedi à midi à l'arrêt d'autobus situé à l'angle de la 21e rue et de l'avenue U South à Saskatoon.

Le garçon autochtone est décrit comme mesurant entre 1 m et 1 m 20. Il pèse entre 20 et 29 kg avec des cheveux noirs courts et des yeux bruns.

Il pourrait porter un maillot bleu et un pantalon noir.

Toute personne ayant des informations sur l'endroit où se trouve l'enfant est priée de contacter la police de Saskatoon au 306-975-8300.