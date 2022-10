Une collecte de fonds pour aider les personnes atteintes du cancer du sein

Plus de 500 personnes dont les familles ont été touchées par le cancer du sein se sont réunies au Centre des sciences de l'Ontario dimanche pour partager leurs histoires. Un événement organisé par l'organisme Nanny Angel Network dont le but est de soutenir les parents atteints du cancer et leurs enfants et réunir des fonds pour les aider.

C’est la deuxième fois que ce réseau organise une grande réunion familiale de ce type. La fondatrice du Nanny Angel Network Audrey Guth précise que le but est d’offrir un moment pour les parents et les enfants.

Quand un enfant a un parent avec le cancer, rien n’est plus normal pour lui. Venir dans un événement comme celui-ci et profiter de quelque chose de tout à fait normal, visiter un musée, c’est incroyable. Pouvoir le faire avec un parent qui se remet du cancer c’est encore plus spécial , explique-t-elle.

Elle ajoute que le réseau a soutenu plus de 150 familles cette année. Depuis le début de la pandémie, on a fourni plus de 35 000 repas , souligne-t-elle.

La collecte de fonds de ce dimanche a permis de réunir plus de 800 000 dollars.

On a choisi le Centre des sciences de l'Ontario parce que c’est un lieu incroyable pour que les familles se réunissent. C’est un jour pour bâtir des souvenirs , dit Audrey Guth non sans un sourire de satisfaction.

Il faut dire que la thématique spatiale de la journée séduit petits et grands. Et ce sens de la célébration est présent pour Cathy-Ann Gibbs et son fils.

Aujourd'hui, c'est un jour de célébration, du moins pour moi, parce que mon traitement est terminé , explique-t-elle.

Après avoir été diagnostiquée d’un cancer du sein l’an dernier, elle ajoute que le Nanny Angel Network a été d’un grand soutien pour sa famille.

Pouvoir parler avec d’autres familles qui vivent la même chose a été une grande aide, mais aussi les petites choses comme les repas quand vous ne pouvez même plus vous lever après les traitements, donne-t-elle en exemple.

Selon elle, pouvoir se réunir avec d'autres personnes qui ont connu la même réalité est essentiel.