Fiona : l’opposition aurait souhaité une plus grande visibilité du gouvernement

Au cours des derniers jours, des leaders provinciaux de l'Atlantique ont été en action.

Tous les premiers ministres ne s'y sont pas pris de la même manière.

Certains ont participé à des points de presse et sont allés sur le terrain rencontrer des sinistrés.

Les premiers ministres de Terre-Neuve-et-Labrador, de l'Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse ont été pas mal visibles.

Au Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs a été un peu plus en retrait.

Il faut cependant noter que cette province a été moins touchée que les autres par Fiona.

Le député vert de Kent-Nord, Kevin Arseneau, est tout de même critique.

« Si ce n’est pas arrivé à Saint-Jean, est-ce que c’est arrivé? On voit un premier ministre aborder des sujets qui sont importants pour Saint-Jean et facilement ignorer les autres régions de la province. Mais il faut toujours faire attention, parce que les politiciens peuvent être dans le chemin quand ils sont sur le terrain. Tout de même, la région du Sud-Est a été assez affectée et un point de presse au minimum aurait été mérité. »