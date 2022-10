Des craintes pour la qualité de l’eau du lac Kénogami à cause de milliers de goélands

La population grandissante de goélands inquiète de plus en plus les résidents de la baie Cascouia sur le lac Kénogami. Le président de l’Association pour la protection du lac Kénogami (APLK) , Michel Bergeron vit au bord de cette baie.

Le président de l'APLK, Michel Bergeron est persuadé que les goélands sont présents à cause du site d'enfouissement qui se situe à une poignée de kilomètres.

L'automne passé, avant leur départ pour le sud vers le mois d'octobre, fin octobre, une firme spécialisée est venue visualiser et ils en ont dénombré un 2000 à 3000 facile qui passaient leur journée ici , mentionne M. Bergeron.

Les riverains ont fait part de leurs inquiétudes quant à la qualité de l'eau lors de l'assemblée annuelle de l'APLK qui se déroulait cette fin de semaine. Présent à cette assemblée, le conseiller municipal du secteur Jimmy Bouchard souhaite trouver rapidement une solution.

Il y a des enjeux au niveau des phosphates donc des différentes espèces aquatiques envahissantes, la prolifération des algues dans le secteur. Il y a aussi des enjeux bactériologiques qui sont à prendre en considération, soulève-t-il. Faut jamais oublier que le lac Kénogami c'est la prise d'eau potable de 75 % à peu près de la population de Saguenay donc ça fait qu'on doit agir.

L'Association de protection du lac Kénogami pointe du doigt le site d'enfouissement de la Régie des matières résiduelles situé à cinq kilomètres.

« Le samedi et le dimanche il y en a pas ou pratiquement pas. C'est deux choses : soit c'est des goélands syndiqués que la fin de semaine ils ne viennent pas dans la baie ou c'est tout simplement parce qu'ils sont dans leur McDonald's à Hébertville et là ils se paient la traite et ils vont revenir lundi matin. »