Les chefs au fil d’arrivée

La course tire à sa fin. Il ne reste que quelques heures aux chefs des cinq principaux partis pour formuler leurs dernières promesses, décocher leurs dernières flèches, serrer leurs dernières mains. Comment, et où, ont-ils choisi de terminer leur campagne?

C'est en Estrie que le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) s'est rendu dimanche, une région qui lui était presque entièrement acquise depuis la dernière élection. Mais, il y a village gaulois au milieu de ce territoire caquiste : la circonscription de Sherbrooke, où Québec solidaire (QS) l'avait emportée de façon inattendue en 2018.

François Legault espère bien y prendre sa revanche. Mais même avec une candidate vedette – l'ancienne mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire – et des projections favorables, la victoire n'est pas acquise. Sans compter que les solidaires lorgnent également la circonscription voisine de Saint-François, où ils espèrent faire une percée.

Lorsqu'il s'est présenté devant les journalistes à Sherbrooke, François Legault a voulu mettre l'accent sur son équipe de candidats et, surtout, de candidates. Entouré de Caroline St-Hilaire (Sherbrooke), Sonia LeBel (Champlain) et Martine Biron (Chute-de-la-Chaudière), il a estimé injuste la façon dont fonctionnent les campagnes .

C'est entouré de candidates que François Legault s'est présenté à son point de presse à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Mathieu Potvin

On voit beaucoup les chefs, mais pas beaucoup les candidats. Au-delà de François Legault, on a une équipe qui est formidable , a-t-il dit, en promettant que s'il est réélu à titre de premier ministre, son prochain cabinet ministériel se situera dans la zone paritaire .

« Ce n'est pas vrai que je peux gouverner tout seul. » — Une citation de François Legault, chef de la Coalition avenir Québec

J'ai eu du plaisir , jure Legault

Mais les questions ont surtout porté sur la campagne elle-même, et sur l'attitude de M. Legault envers celle-ci.

D'aucuns ont remarqué ses moues souvent agacées et son air parfois renfrogné devant les questions répétées des journalistes.

J'ai eu du plaisir , a-t-il juré à plusieurs reprises, le sourire aux lèvres. C'est sûr qu'il y a eu les [mêlées de presse], mais sinon, c'était très agréable , a-t-il ajouté à la blague.

Au terme de la campagne électorale, il a dit vouloir rassembler les Québécois , faisant ainsi allusion à la genèse même de sa formation politique.

Quand j'ai fondé la CAQ, j'ai réuni les meilleurs libéraux avec les meilleurs péquistes , a-t-il dit avant d'ajouter que son objectif consiste à rassembler, à développer le Québec avec tout le monde .

Dominique Anglade, de Kuujjuaq à Montréal

En début de journée, en visite éclair aux Îles-de-la-Madeleine, la cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ) Dominique Anglade a plaidé pour une autre manière, un autre style de leadership qu'elle veut porter jusqu'à l'Assemblée nationale.

Mais la dernière journée de campagne de la cheffe libérale aura surtout été en déplacement. Dimanche matin, Mme Anglade a sauté dans un avion, direction le Grand Nord, pour une visite de quelques heures.

« De mémoire, c'est la première fois qu'un chef de parti vient à Kuujjuaq en campagne électorale. » — Une citation de Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec

Son parti espère causer la surprise et ravir à la CAQ la circonscription d'Ungava, et ainsi faire mentir les firmes de sondage, qui le placent troisième dans les intentions de vote.

Dominique Anglade espère ravir la circonscription le 3 octobre. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Dominique Anglade était ainsi venu soutenir son candidat, Tunu Napartuk, mais elle souhaitait également envoyer un message aux membres des Premières Nations : une fois à l'Assemblée nationale, elle jure qu'elle ne ménagera pas les efforts pour bâtir des ponts avec les communautés autochtones.

Selon elle, l'entrée au gouvernement de M. Napartuk serait porteuse d’espoir pour toute une génération. Elle n'a d'ailleurs pas tari d’éloges à l’égard de son candidat, qui est selon elle ancré dans la communauté [qui a] une bonne maîtrise des sujets et en qui les gens ont confiance.

Mme Anglade est ensuite repartie en avion, en direction de Montréal, d'où elle assistera aux dévoilements des résultats lundi.

Allez voter comme si votre avenir en dépendait , lance QS

François Legault a fait mal au Québec.

C'est sur ces mots que le co-porte-parole de Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois, a lancé sa dernière journée de campagne. Il est revenu sur des échanges qu'il a eus la veille avec des citoyens issus de l'immigration, qui se sont dits choqués par les déclarations de François Legault sur les nouveaux arrivants.

Le leader solidaire avait un message pour tous ceux qui ont été blessés par François Legault : Peu importe le résultat de l'élection de demain, je vais me battre pour vous , a-t-il dit. Vous méritez d'être respectés et vous ne l'avez pas été durant cette campagne. Je n'accepte pas ça , a-t-il ajouté.

Si le Québec n'est pas à tout le monde, il n'est à personne , a-t-il lancé, reprenant les mots d'un citoyen qu'il a rencontré.

Les solidaires ont consacré leurs derniers efforts à Montréal, où ils espèrent faire des gains. C'est d'ailleurs dans la circonscription de Gouin, à Montréal, que les deux co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois, ont dressé le bilan de leur campagne électorale.

Les deux porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé ont rencontré les médias au parc Molson, dans la circonscription de Gouin, à Montréal. Photo : Radio-Canada / Dany Pilote

Sans surprise, c'est l'environnement qui a en grande partie occupé les discours des deux solidaires. M. Nadeau-Dubois a insisté sur le fait que s'il demeure dans l'opposition, son parti mettra les bouchées doubles pour faire avancer ses objectifs en matière de lutte contre les changements climatiques.

« Chaque fois que François Legault va vouloir faire un pas en avant pour l'environnement, je serai son allié. Chaque fois qu'il voudra faire un pas en arrière, je serai son adversaire. » — Une citation de Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire

Et sa collègue Manon Massé avait un message à l'intention des électeurs plus jeunes : Allez voter comme si votre avenir en dépendait. Parce que c'est le cas , a-t-elle lancé.

La CAQ n'a pas besoin de votre vote , martèle St-Pierre Plamondon

À l'image de son adversaire libérale, le chef du Parti québécois Paul St-Pierre Plamondon a lui aussi parcouru bon nombre de kilomètres dimanche, tentant de consolider ses acquis dans l'est de la province, des circonscriptions traditionnellement péquistes qui pourraient, si l'on en croit les sondeurs, lui glisser entre les doigts lundi.

Peu de temps après avoir atterri en jet à Gaspé, le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a assuré que l'environnement figure parmi les priorités de son parti. Photo : Radio-Canada / Sébastien Desrosiers

Faut-il y voir un message? , lui ont demandé des journalistes en fin de journée à Jonquière. Oui , a répondu sans équivoque le chef péquiste. On termine notre campagne à un endroit où les gens comprennent le sens du mot fierté , a-t dit, suscitant un tonnerre d'applaudissements de la foule et des candidats.

Plus tôt dimanche, il avait été invité ses partisans réunis Gaspé à le juger [...] au mérite , avant d'insister une fois de plus sur le ton posé de sa campagne et les idées claires, remplies de convictions de son parti.

M. St-Pierre Plamondon a répété l'importance, selon lui, d'avoir des voix fortes à l'Assemblée nationale pour donner la réplique à François Legault et éviter ainsi que celui-ci ne prenne les commandes de la province sans opposition ou presque .

« La CAQ n’a pas besoin de votre vote, mais la défense de nos régions et du français, oui! » — Une citation de Paul St-Pierre Plamondon, chef de Parti québécois

La vraie victoire d'Éric Duhaime

La place du secteur privé dans le domaine de la santé, les libertés individuelles, l'exploitation du gaz naturel et du pétrole au Québec, sans oublier ses sorties répétées sur le troisième lien... Nos idées sont de plus en plus acceptables! a lancé Éric Duhaime a ses partisans, lui qui juge que le Parti conservateur du Québec (PCQ) a certainement gagné le combat des idées durant cette campagne électorale.

Mais la partie n'est pas jouée pour le chef qui espère pouvoir faire son entrée à l'Assemblée nationale en remportant son siège dans la circonscription de Chaveau, dans la région de Québec. C'est d'ailleurs là qu'il a consacré ses efforts dimanche.

«Il est temps de tourner la page», déclare le chef conservateur Éric Duhaime dans Chauveau où il tentera de se faire élire le 3 octobre. Photo : Radio-Canada / Jacaudrey Charbonneau

Mais, pour le leader conservateur, la vraie victoire sera de faire augmenter le taux de participation des électeurs cette année. On l'a vu dans les bureaux de vote par anticipation , a-t-il cité en exemple, confiant. Ce qu'il y a de nouveau par rapport aux dernières élections? C'est le PCQ.

« J’espère de tout cœur, dans les régions serrées avec la CAQ, que nos députés vont passer. » — Une citation de Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec

Au lieu de bouder les urnes, [les électeurs peuvent] exprimer leur opinion et retrouver confiance dans les institutions , a ajouté Éric Duhaime sans manquer de mettre en garde, une fois plus, contre un éventuel échec conservateur en nombre de députés élus. Dans ce cas, ces mécontents risqueraient d'être encore plus désabusés, a-t-il prévenu.

Avec les informations de Maud Cucchi