Un pilote automobile a perdu la vie lors d’une course à Luskville, en Outaouais

Les policiers de la sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais ont été appelés à intervenir sur le circuit où se tenait un événement, peu après 14h.

Le décès du pilote a été constaté sur les lieux.

Le circuit de Luskville accueillait le Super Tour Canadian Bracket Finals cette fin de semaine.

Une seule voiture a été impliquée dans l’accident. Les autorités ne rapportent pas d’autre blessé.

La piste de course a été fermée et des policiers sont sur place pour faire la lumières sur les circonstances et les causes de l'accident.