Des grands-mères solidaires vendent des oeuvres d’art à Saint-Vital

Pour une journée seulement, un groupe d’aînées bénévoles avait organisé la vente, dont l’objectif était d’amasser des fonds pour venir en aide aux grands-mères de pays d’Afrique qui subissent les effets du sida dans leurs familles.

Nous avons passé l’été à collecter des œuvres d’art, à Winnipeg, auprès de personnes qui étaient prêtes à laisser aller certaines de leurs pièces , explique la coordinatrice de l’organisme Grands' n' More Winnipeg, Jean Altemeyer.

Auparavant, la vente de charité se déroulait dans des centres communautaires, mais cette année le centre commercial Saint-Vital leur a permis d’occuper l’allée centrale de leur établissement.

L’événement a lieu chaque année depuis 2015, mais avait été mis sur pause pendant la pandémie de COVID-19.

Jean Altemeyer a coordonné l'événement annuel, qui a lieu depuis 2015. Photo : Radio-Canada / Anne-Charlotte Carignan

On est très reconnaissantes de la présence du public , note Frances Molaro, bénévole et membre de l’organisme Grands' n' More.

C’est une initiative qu’elle aime particulièrement, puisqu'elle lui permet de faire preuve de solidarité.

Nous sommes des grands-mères et nous donnons un peu de notre énergie pour les autres, qui sont dans des circonstances beaucoup plus difficiles que les nôtres , ajoute-t-elle.

Les fonds collectés dimanche seront envoyés à la Fondation Stephen Lewis, une organisation fondée par l’envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies pour le VIH /sida en Afrique, de 2001 à 2006.

Des oeuvres allant de 5$ à 1800$ étaient vendues, dimanche, afin de financer la Fondation Stephen Lewis, au centre commercial Saint-Vital. Photo : Radio-Canada / Anne-Charlotte Carignan

Les fonds serviront plus particulièrement aux femmes aînées qui doivent prendre soin de leurs petits-enfants, puisque leurs enfants ont été emportés par le VIH .

Mme Altemeyer reconnaît la chance qu’elle a de vieillir au Canada.

Nous avons accès à une pension de vieillesse, à un système de santé gratuit, à des services juridiques. Les grands-mères qui vivent dans des pays africains, dépendamment de l'endroit, n’ont pas nécessairement accès à ce genre de services , déplore-t-elle.

Au total, plus de 1700 œuvres étaient exposées pour la vente, dimanche. Les œuvres invendues seront remises au Centre Flavie.