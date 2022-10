Des cas de COVID-19 plombent le personnel électoral dans Laviolette-Saint-Maurice

Ce matin encore, une dizaine d'entre eux ont appelé pour se désister, dit-il.

Au niveau du personnel, présentement, ça tombe comme des mouches. Il y a beaucoup de COVID, alors on perd depuis quelques jours de 10 à 15 personnes qui avaient déjà suivi des formations. On avait une réserve de substituts de 30% alors que la norme c'est 20 et on a pratiquement épuisé notre banque. Vraiment, la COVID frappe fort, déplore-t-il.

Actuellement, un formateur est sur le qui-vive pour donner éventuellement une formation en soirée à des gens embauchés à la dernière minute, faute de personnel.

Dans Maskinongé, si quelques cas de COVID sont à déplorer, le vote par anticipation bat un record et dépasse de loin celui d'il y a 4 ans: soit 27 % contre 14 % en 2018.

Tout est sous contrôle dans la circonscription de Trois-Rivières qui se prépare au jour J depuis un an. Cette année, les moins de 18 ans sont venus en renfort pour travailler dans les bureaux de scrutin. 700 personnes au total y travaillent.

C'est la première fois que l’on peut engager des gens qui ont 16 ans et plus et on a des employés qui ont 16 et 17 ans. Ils occupent des postes à la hauteur de leurs compétences, explique la directrice du scrutin dans Trois-Rivières, Anne-Marie Lavigne.

Du côté de Champlain, rien à signaler, nous dit le directeur des élections de la circonscription.

D'après les informations d'Hélène Lequitte