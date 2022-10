Des passionnés de sports électroniques rivalisent d’adresse à Amos

Pendant trois jours, ils ont pu rivaliser d’adresse dans des compétitions et échanger sur leur passion.

« On sait que les sports électroniques se développent partout et on voulait organiser quelque chose pour les jeunes, les faire sortir et les rassembler, explique Pascal Bélanger, cofondateur de Vision ESports. On réalise aussi que des gens de tous les âges aiment le jeu et on a élargi les activités à tout le secteur ludique pour ratisser le plus large possible. On est contents de cette première édition. On veut positionner Amos comme l’arène principale des compétitions dans la région. »

Pascal Bélanger, co-fondateur de Vision ESports Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Parmi les passionnés présents à Amos, on retrouvait plusieurs jeunes qui pratiquent le sport électronique dans les programmes E-sports de l’école secondaire Iberville de Rouyn-Noranda, ou encore au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue.

Leur entraîneur, Gabriel Arseneault, précise que l’arrivée du programme en milieu scolaire est finalement bien accueillie par les parents.

« Beaucoup de parents étaient sceptiques, mais j’ai un message fort pour les jeunes. S’ils n’ont pas une vie bien balancée, ils ne pourront pas bien performer dans le gaming, explique-t-il. Ils sont compétitifs, ils veulent être les meilleurs. Quand ils comprennent qu’il leur faut aussi avoir une vie sociale et remplir leurs responsabilités et que ça va les aider à performer, leurs yeux s’ouvrent. Ils sont prêts à faire leurs devoirs et à souffrir sur les bancs d’école. »

Gabriel Arseneault, entraîneur de sports électroniques à l'école Iberville et au Cégep. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Jean-Christophe Legrand, de Ville-Marie, se prépare à amorcer sa 2e saison avec l’équipe de e-sports du Cégep. En plus d’avoir beaucoup de plaisir et d’avoir amélioré ses aptitudes au jeu, il dit retirer beaucoup de motivationdans cette expérience.

« J’ai toujours aimé le gaming et j’en ferais pareil s’il n’y avait pas le programme à l’école, mais ça ajoute une raison, souligne-t-il. Personnellement, ça m’aide parce que les tactiques t’amènent à refléter sur toi-même. Tu dois apprendre à être le meilleur de toi-même pour aider ton équipe. »

Le congrès Vision ESports a aussi été l’occasion pour l’organisme Abitibi E-sports de faire connaître ses activités. Depuis quelques années, des adeptes se rassemblent à Amos chaque semaine pour des compétitions de hautniveau au jeu Smash Bros.

« C’est le fun de pouvoir montrer au monde ce qu’on peut faire comme communauté et qu’on est prêts à se développer, souligne Matthias Ebacher, organisateur de tournois pour l’organisme. Il y a plusieurs jeux, commeFortnite, ou tu peux jouer seulement en ligne. Mais tu ne vis pas la même ambiance que d’organiser ce genre de tournoi-là. Moi je suis un joueur de divan, qui aime ça être en compagnie de mes amis. Toute cette communauté-là, ils adorent ça, c’est clair net et précis. »

Matthias Ébacher, organisateur de tournois pour l'organisme Abitibi E-Sports. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Conférence lors du congrès, Gabriel Arseneault espère avoir fait réaliser à son auditoire l’importance du jeu dans tous les aspects de la vie.

« C’est cool comme événement. Le e-sports est souvent jugé par les autres et c’est normal parce qu’il y a parfois de l’abus. Il y a une minorité qui joue beaucoup trop. J’ai souvent recommandé à quelqu’un qui ne veut pas êtreprofessionnel de ne pas jouer plus que 16 heures par semaine. Si on peut envoyer un message, c’est que c’est juste un jeu et que c’est naturel de jouer. Il faut juste respecter le jeu, ça fait partie de l‘humain depuis toujours »,conclut-il.