Des milliers de touristes font escale à La Baie le temps d’une journée

Le Queen Mary II et le Caribbean Princess ont accosté à La Baie dimanche matin avec près de 9000 croisiéristes à bord. « En termes de visiteurs internationaux, c'est notre plus grosse journée qu'on n’a jamais eue dans l'histoire », lance fièrement la directrice générale de Promotion Saguenay, Priscilla Nemey.

Le quai des croisières était animé par une effervescence hors du commun dimanche avec ces milliers de visiteurs.

C'est joli! En Californie, nous avons des palmiers. On ne peut pas voir le changement des couleurs dans les arbres. C'est magnifique , souligne une touriste américaine.

C’est la première fois que ces deux géants des mers jettent l’ancre simultanément à Saguenay.

Le Caribbean Princess a accosté au port de La Baie. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

On accueille le Caribbean Princess qui est un habitué de l'escale de Saguenay. C'est un de nos plus gros navires. Et en même temps, le Queen Mary II, qui est vraiment le bateau icône. On se souvient que le quai a été conçu pour pouvoir accueillir le Queen Mary II , rappelle Priscilla Demey.

Deux navires, deux fois plus de passagers, cela veut aussi dire deux fois plus d'organisation.

Une immense foule a profité d'un spectacle en après-midi. Photo : Radio-Canada / Claude Desbiens

La région est un territoire très grand. Donc si on n'a pas de transports terrestres, c'est difficile de permettre aux gens de découvrir notre région. Donc c'est là où il y a le plus de logistique à prévoir, de s'assurer qu'ils puissent accéder facilement à nos centres, à nos attraits touristiques , précise la directrice de Promotion Saguenay.

Accueil chaleureux

Après deux ans sans croisiéristes provenant de l’étranger, les commerçants accueillent ces potentiels clients à bras ouverts et ils s'assurent également que leur escale soit mémorable.

On est d'attaque, on est double staff, précise le copropriétaire du Magasin général, Michel Lavoie. Ça fait changement de ce qu'on a vécu avec la pandémie. C'est rafraîchissant!

Les milliers de touristes pouvaient trouver de l'animation dans le centre-ville de La Baie. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

En cette année de reprise pour cette industrie, le quai d’escale battra des records.

« Ça va être une saison qui va toucher les 90 000 visiteurs. C'est extraordinaire. » — Une citation de Priscilla Nemey, directrice générale de Promotion Saguenay

Cette arrivée à deux était déjà au programme. Mais la tempête Fiona a aussi amené de la visite surprise dans la dernière semaine, alors que des croisières ont dû être détournées.

On a accueilli cette semaine près de 11 000 passagers et membres d'équipage non prévus au calendrier, des navires qui ont changé leur itinéraire .

Une vingtaine de navires sont encore attendus d’ici la fin du mois d’octobre.

À lire aussi : Le 400 000e passager accoste à Saguenay

Selon un reportage d'Andréanne Larouche.