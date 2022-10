Une campagne maîtrisée, mais peu de surprises selon Emmanuel Choquette

À en croire les divers sondages, les intentions de vote sont demeurées sensiblement les mêmes à l'échelle de la province. La CAQ aurait effectivement une avance pour le moins confortable sur les autres partis, souligne l'expert en politique.

Ça n'aura pas été, je crois, tout à fait la campagne attendue pour François Legault. Plusieurs observateurs le soulignent. Ça n'a pas empêché qu'il demeure en tête tout le long. Que va-t-il se passer le jour de l'élection? On verra bien sûr, mais quand on regarde les données, on ne peut pas dire que ça a bougé beaucoup!

« Du début jusqu'à la fin de la campagne, François Legault aura été bien en selle. » — Une citation de Emmanuel Choquette, professeur en communication stratégique à l'Université de Sherbrooke

Malgré les prédictions, le politologue estime que les chefs des autres partis ont mené d'assez bonnes campagnes, permettant à leur formation de gagner des points auprès de l'électorat.

Dans le cas de Dominique Anglade, sa performance individuelle a été très bonne. Dans les débats, le deuxième en particulier, elle a réussi à soulever l'enjeu des femmes par exemple. Il ne faut pas oublier qu'elle avait une grande pente à remonter. Elle n'était pas particulièrement connue dans l'ensemble des circonscriptions.

« Il y avait un enjeu énorme sur le plan du nombre de candidatures [au Parti libéral du Québec]. Un départ difficile pour ce qui est de l'organisation, mais une performance assez bonne. » — Une citation de Emmanuel Choquette, professeur en communication stratégique à l'Université de Sherbrooke

Pour ce qui est de Paul St-Pierre Plamondon, je pense qu'il a relevé le défi. Il a même performé au-delà des attentes. On attendait fort peu du Parti québécois étant donné sa position dans les sondages. On a vu un Paul St-Pierre Plamondon combatif et très positif. [...] Je pense que ses vis-à-vis vont avoir pris des notes.

Chaudes luttes en Estrie

Emmanuel Choquette remarque que les luttes seront particulièrement serrées dans certaines circonscriptions entre Québec solidaire et la Coalition avenir Québec. Selon lui, un parti comme Québec solidaire a tout intérêt à encourager les électeurs à exprimer leur voix.

Plusieurs choses peuvent faire la différence, mais l'élément le plus crucial, c'est la sortie du vote. Dans des luttes serrées, ça peut tenir à une poignée d'électeurs et d'électrices qui vont faire la différence. Faire sortir le vote, c'est ce qu'on va faire avec beaucoup d'attention et d'intensité, tant du côté de Québec solidaire que de la Coalition avenir Québec.

L'analyste surveille de près le duel opposant la candidate caquiste dans Sherbrooke, Caroline St-Hilaire, à la députée solidaire sortante, Christine Labrie, nez à nez dès le départ de la campagne . Il admet également que rien n'est gagné d'avance dans Saint-François.

Quand on regarde dans Saint-François, le portrait a été un peu différent. Dans le cas de Mélissa Généreux, qui se présente pour Québec solidaire, elle a réussi à gagner du terrain au fil de la campagne, si on se fie aux données de sondage, pour aller talonner Geneviève Hébert. Est-ce qu'elle aura eu assez de temps ? Quelques heures encore pour le savoir , analyse Emmanuel Choquette.