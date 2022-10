L’orgue de Sainte-Marie-d’Ilse-Maligne vibre de nouveau

L'orgue électronique de marque Allen et fabriqué en 1937 aux États-Unis a été repéré par l'organiste Alain Tremblay et son fils Samuel dans l'ancienne église d'Alma qui a été reconvertie en crémerie.

Papa a tout de suite vu l’orgue, relate Samuel Tremblay. À chaque fois qu’on va dans une église on regarde les orgues. On s’informe pour savoir s’il était à vendre, et oui il était à vendre.

Une crème molle payante , ajoute Alain Tremblay en riant.

Une acquisition qui réjouit l’abbé Pierre Bergeron. On préserve notre patrimoine et on poursuit la mission des objets qui servent à la liturgie , dit-il.

« L’église Sainte-Marie a une nouvelle vocation, je suis content. Mais l’orgue continue sa mission avec nous. » — Une citation de Pierre Bergeron, abbé

Selon une entrevue de Jean-François Coulombe.