59 terrains de villégiature seront attribués par tirage au sort en Abitibi-Témiscamingue

Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles en collaboration avec les MRC, offre à nouveau à la population la possibilité de s'inscrire sur la liste du 24 septembre au 30 octobre 2022 pour le tirage au sort.

38 terrains offerts en location sont situés au Témiscamingue et 21 dans la MRC de la Vallée-de-l'Or.

La préfète du Témiscamingue Claire Bolduc dit que c'est la MRC qui va contacter les gens qui seront tirés au sort par le ministère de l'Énergie.

Nous depuis 2019, on a choisi de donner accès au territoire à notre population et à chaque année, en lien avec notre schéma d'aménagement et les discussions qu'on a avec les maires et mairesses, on identifie quels espaces on rend accessibles et c'est à partir du moment où on les a identifiés que le MERN met en route le processus de tirage au sort , explique Claire Bolduc.

Selon elle, il est important d'offrir cet accès au territoire aux citoyens et c'est inscrit dans les planifications forestières et le schéma d'aménagement.

Je rappelle que le territoire du Témiscamingue, c'est 19000 km², mais c'est 65 % de territoire non organisé. Donc un très vaste territoire où la villégiature, la nature est disponible. À ce moment-là, nous on a choisi de la rendre accessible à la population par le biais de ces terrains-là, par le biais des tirages au sort. De ce fait, les personnes qui se voient attribuer un terrain par la suite, elles peuvent le transiger, quelqu'un d'autre peut récupérer le bail si la personne souhaite s'en départir, ou si la personne souhaite vendre les installations qu'il y avaient sur le terrain , explique la préfète.

L'immeuble abritant les locaux de la MRC de Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Selon elle, la majorité des terrains sont attribués aux gens de la région. Parce que le tirage est ouvert partout au Québec, les premiers tirages il y avait peu de monde ici qui le savait. Mais maintenant, les gens de la région, notre monde connaît le processus, connaît les principes et c'est la majorité des terrains qui sont maintenant attribués à des personnes de la région.

Dans la province, ce sont 181 terrains de villégiature qui sont offerts cette année en location.

La MC reçoit les montants du bail de villégiature de chaque terrain et prévoit retourner la moitié des sommes au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec.

Les terrains sont situés au bord du Lac Rocher et du Lac Moran au Témiscamingue et au Lac Valets dans la Vallée-de-l'Or.