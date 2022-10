Fiona a dévoilé des objets insolites sur les plages de l’Î.-P.-É.

Plus tôt cette semaine, Jenny Chaisson et son fils ont vu des photos sur les médias sociaux de ce qui ressemblait à une voiture rouillée et verte qui sortait de la dune près de Miminegash.

Ils ont fait un tour à Cape Gage Road, à la recherche de trucs propres sur la plage. Finalement, ils sont tombés sur deux vieilles voitures qui sortaient du sable le long du rivage.

Jenny Chaisson pose avec l'une des deux vieilles voitures qui sortaient du sable le long du rivage à Cape Gage Road. Photo : Gracieuseté : Jenny Chaisson

Mon fils jouait avec une pelle et il les a déterrées un peu , a-t-elle raconté.

Jenny Chaisson a continué qu’après avoir publié un message à propos de leur trouvaille, elle a entendu des gens dans la région dire que les voitures faisaient peut-être partie d’une vieille décharge.

Un peu plus loin sur la plage, elle et son fils ont vu des chalets qui avaient été touchés par la tempête. Jenny Chaisson estime qu’il manque environ 24 mètres de terre le long de la côte à cause de la tempête post-tropicale Fiona.

« C’est une plage complètement différente maintenant. C’est tellement large à certains endroits, certains endroits que vous ne pouvez pas traverser… C’est très intéressant ce qu’elle a fait. Même les rochers qu’elle a déplacés, de gros morceaux de rochers qui sont descendus. C’est incroyable. » — Une citation de Jenny Chaisson

Un crâne de morse vieux de plusieurs milliers d’années

Pendant ce temps, Jessie Gaudet, de Tignish, dans la pointe nord de l’île, a décidé d'amener son chien pour une promenade, dimanche après la tempête.

Le morceau de crâne de morse trouvé sur une plage près de Tignish est assez volumineux. Photo : Gracieuseté : Jessie Gaudet

Elle espérait trouver du verre de mer, mais a vu quelque chose d’encore plus intéressant sortir du sable.

C’était un crâne partiel d’animal avec une longue défense et six dents.

Quand je l’ai sorti du sable et que la défense est apparue, j’ai cru que c’était une griffe géante. Et quand j’ai réalisé que j’avais vu des dents, j’ai su que ce n’était pas une griffe , a-t-elle expliqué.

Jessie Gaudet et son chien marchaient sur la plage près de Tignish quand elle a découvert un morceau de crâne de morse qui pourrait être vieux de 3000 à 12 000 ans. Photo : Gracieuseté : Jessie Gaudet

Jessie Gaudet a appelé des responsables au Musée du Nouveau-Brunswick. On lui a dit de garder le morceau de crâne dans l’eau salée jusqu’à ce qu’ils puissent venir voir sa découverte.

Elle a ajouté qu’en regardant les photos qu’elle leur a envoyées, les chercheurs du musée lui ont indiqué qu'il pourrait s'agir d'un crâne de morse vieux de 3000 à 12 000 ans.

Je suis excitée. J’aimerais pouvoir le garder, mais en le préservant… Il vaut mieux qu’il aille quelque part où il sera gardé en sécurité pendant longtemps.

D’après un reportage de CBC