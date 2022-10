Des écoliers de Québec recréent une publicité d’Élections Québec

Les jeunes ont refait la publicité « Excuses », qui est diffusée depuis le début de la campagne par Élections Québec, et qui montre des électeurs utilisant les prétextes les plus saugrenus pour ne pas aller voter.

Les élèves de l'école Montagnac ont créé leur propre version qui a été diffusée en ouverture de l'émission Infoman du 29 septembre, ainsi que sur les comptes Facebook et Twitter d'Élections Québec, où elle a récolté des dizaines de milliers de vues.

La version des écoliers n'est pas une copie conforme. Les jeunes y ont ajouté quelques blagues et « excuses » de leur cru.

L'instituteur à l'origine du projet s'étonne de son succès.

Disons que je n'ai pas fait la pub pour qu'elle soit si virale , rigole Marc-André Perron, enseignant de 5e année à l'école primaire Montagnac.

Intéresser les jeunes

À chaque année électorale, Marc-André Perron cherche un moyen d'aborder les élections avec ses élèves. C'est pourquoi depuis la rentrée, les jeunes ont abordé les partis, les élections, et ont pris part à « Électeurs en herbe », un programme de simulation et d'initiation à l'exercice du droit de vote.

Même si la politique ne le passionne pas particulièrement, l'enseignant voulait trouver un moyen d'y intéresser les jeunes.

Marc-André Perron enseigne à l'école Montagnac de Lac-Beauport, à Québec. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

À moment donné, comme je dis à mes élèves, quand ça nous intéresse un peu moins, faut plonger dedans , dit-il.

Il a donc proposé aux élèves de récréer la publicité en question.

Ces derniers ont sauté à pieds joints dans le projet. Tant et si bien que cinq versions de la vidéo avec des comédiens et des comédiennes différents ont été créées afin que le plus grand nombre de jeunes puissent participer.

Marc-André Perron est heureux que l'initiative ait poussé les élèves à se questionner, et à s'intéresser à la politique.

Il y en a plusieurs qui ont accompagné leurs parents pour voter par anticipation , se réjouit l'instituteur.

Près de 70 élèves ont participé aux vidéos.

Avec la collaboration de Magalie Masson et Audrey Paris