Élections provinciales : jour de scrutin en Outaouais

Élections Québec rappelle qu’il n'est pas obligatoire d'avoir l'avis d'inscription ni la carte de rappel en main pour voter. Il suffit d’avoir sur soi une pièce d’identité acceptée.

Les détails sur les heures d’ouverture du bureau de vote local des électeurs sont inscrits sur la carte de rappel jaune envoyée par Élections Québec.

Les résidents peuvent également trouver où aller voter en entrant leur code postal sur le site Web d’Élections Québec.

Achalandage au vote par anticipation

Les électeurs en Outaouais ont été nombreux à voter par anticipation cette année. Élections Québec a d’ailleurs noté un fort achalandage dans ses bureaux de vote le dimanche 25 septembre et le lundi 26 septembre.

Plus de 21 % des électeurs ont déjà voté dans la circonscription de Chapleau, et plus de 20 % dans celle de Hull. Dans les circonscriptions de Gatineau et de Papineau, les taux de vote enregistrés par anticipation frôlent le 20 %. Quant aux électeurs du Pontiac, un peu plus de 16 % d’entre eux sont déjà allés aux urnes.

Dans l’ensemble du Québec, c’est près de 23 % des électeurs qui ont déjà voté.

Aux élections provinciales de 2018, 13 % des électeurs de l'Outaouais avaient voté par anticipation, alors que la moyenne provinciale avait été de 18 %.

Au total, l'Outaouais compte près de 290 000 électeurs.