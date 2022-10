Une épicerie de 5,4 M$ inaugurée dans la communauté de Pukatawagan

J’étais très honoré de pouvoir couper le ruban aujourd’hui , a affirmé l’aîné de la communauté, Angus Linklater.

La construction de l'édifice de 5,4 M$ a été réalisée grâce à un prêt effectué par la Première Nation crie Mathias Colomb, qui comprend la communauté de Pukatawagan.

L’épicerie fait partie d’une série de projets qui comprennent notamment des logements pour aînés et célibataires, en plus d’un nouveau poste administratif au sein de la communauté.

Le nouveau magasin devrait créer douze emplois, en plus de générer des profits de 400 000 $, destinés à réintégrer la communauté de 2500 personnes.

La cheffe la Première Nation crie Mathias Colomb, Lorna Bighetty, était présente à l'inauguration de la nouvelle épicerie dans la communauté de Pukatawagan. Photo : Radio-Canada / Jaison Empson

L’inauguration a représenté un moment émouvant pour les résidents de la communauté, selon la cheffe de la Première Nation crie Mathias Colomb, Lorna Bighetty.

Ça fait longtemps qu’ils attendent pour une épicerie qu’ils considèrent comme la leur, sans avoir à se soucier des prix élevés. Nous maintiendrons les prix le plus bas possible , affirme-t-elle.

Lorna Bighetty affirme que les résidents achètent leur épicerie à partir d’une livraison ferroviaire provenant de The Pas, à plus de 200 kilomètres au sud de la communauté.

Un troisième choix pour les résidents

La résidente Annaliese Dumas est ravie de pouvoir magasiner dans ce nouveau commerce au sein de sa communauté. Photo : Radio-Canada / Austin Grabish

Sinon, les résidents achètent leurs produits comestibles de la Northern Store, appartenant à la North West Company, qui possède 118 magasins dans des communautés plus au nord au Canada. Selon le rapport annuel publié en 2021, l’entreprise a réalisé des gains nets de 157,5 M$ l’an passé.

Dans ce magasin, une pizza Delissio congelée coûte 16,49 $, alors que du pain blanc coûte 6,59 $, et la margarine Becel peut se vendre à 14,49 $ pour un gros pot.

La semaine dernière, avec quatre sacs d’épicerie à la Northern Store, on en sort avec une facture de plus de 400 $ , relate Ralph Caribou, qui gère les projets spéciaux dans la communauté. Aujourd’hui, avec un panier plein, on en a pour un peu plus de 200$. C’est une énorme différence, et ça n’empêchera pas l’épicerie d’être rentable.

Avec les informations de Austin Grabish