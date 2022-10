Whitehorse encourage ses aînés à rester actifs

Ils ont également suivi des ateliers sur la nutrition et les vélos électriques.

Organisé par la Ville de Whitehorse et la ElderActive Recreation Association, il s’agissait de souligner l’importance de rester actif physiquement et socialement lorsque l’on prend de l’âge.

Lors de la pandémie, les gens ont arrêté d’être actifs, mais ils n’ont pas perdu le désir de l’être. Il suffit de s’y remettre , explique le coordinateur des programmes de l’organisme David Jennings. D’après lui, l’évènement leur permet d’essayer une activité différente qui pourrait leur plaire.

D’après le Bureau des statistiques du Yukon, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus a fortement augmenté entre mars 2012 et mars 2022. La tranche d’âge des 60 à 74 ans a grimpé de 64,9 %, soit 2913 personnes, et celle des 75 ans et plus a augmenté de 91,4 %, soit 973 personnes. La hausse des personnes plus jeunes n’a pas connu une pareille progression.

Nous avons besoin de plus d’aînés actifs dans la communauté , explique Sandra Lansfield, qui a profité de l'événement organisé au Centre des jeux du Canada. Il est difficile de trouver des médecins de famille, alors il faut s’occuper soi-même de sa santé et être proactif.

Et rester actif permet de rester en bonne santé même si cela fait un peu mal , souligne Mme Lansfield.

D'après les informations de Sissi De Flaviis