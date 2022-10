Accident de la route à Saint-Narcisse : une fillette dans un état critique

La voiture dans laquelle elle prenait place reculait dans une entrée de résidence. Un véhicule qui roulait sur la 359 l’a heurtée de plein fouet.

L’enfant et sa mère ont été blessées. De son côté, le conducteur de l’autre voiture s'en serait sorti sans blessures graves.

La fillette a été transportée à Sainte-Justine. Elle a subi un traumatisme crânien sévère, nous a dit sa grand-mère.

« Elle est maintenue artificiellement dans le coma. Elle a probablement une épaule disloquée et un petit pied cassé. Ça a vraiment fessé dur. Le médecin nous a même dit, on ne sait pas dans quel état elle va être quand elle va se réveiller. Elle ne sera sûrement plus jamais la même petite fille. »