Retour réussi pour la Course à la vie à Val-d’Or 

L’événement, chapeauté par la Société canadienne du cancer, sert à amasser des fonds pour la recherche contre le cancer du sein.

Selon Sylvie Guesthier, spécialiste des programmes signatures à la Société canadienne du cancer, jusqu’à 20 000 $ pourraient avoir été amassés, fracassant l’objectif fixé à 15 000 $.

« On est extrêmement contents du résultat, souligne-t-elle. On célèbre aujourd’hui le retour de l’événement en personne. On avait fait des éditions virtuelles depuis deux ans, mais jamais on peut sentir l’émotion comme c’est le cas aujourd’hui. On sent la fébrilité et la chaleur des gens. Oui, certains sont impactés par le cancer, mais on célèbre la vie. Ensemble, on est plus grands que le cancer. »

On estime que 27 700 femmes et 260 hommes recevront un diagnostic de cancer du sein cette année.

Depuis les années 80, le taux de mortalité dû au cancer du sein a diminué de 49%.