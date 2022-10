François Legault choisit l’Estrie pour conclure sa campagne

Le premier ministre sortant et chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, a jeté son dévolu sur l'Estrie pour compléter son marathon électoral, dimanche.

L'autobus de la CAQ s'est d'abord arrêté au Marché public de Magog, vers 10 h 50. François Legault y a rencontré les médias avant de visiter les kiosques d'artisans locaux.

François Legault est arrivé en Estrie en fin d'avant-midi, dimanche. Photo : Radio-Canada / Mathieu Potvin

À midi, le chef caquiste s'est arrêté au Boston Pizza de Sherbrooke pour dîner avec des femmes de sa formation, dont sa candidate dans Sherbrooke, Caroline St-Hilaire. C’est une équipe solide et c’est ça, la force d’un leader, c’est d’être capable d’aller chercher des gens forts pour avoir vraiment une coalition et avoir des échanges d’idées. J’avoue que je trouve ça particulièrement stimulant , a mentionné cette dernière.

En mêlée de presse, M. Legault a souligné l'importance pour lui de compter un grand nombre de femmes dans son équipe.

J'ai toujours été entouré de femmes, même dans le secteur privé. J'ai toujours trouvé que les femmes étaient rassembleuses et rigoureuses. Ça apporte un plus dans une organisation privée et c'est la même chose dans une organisation politique.

Le premier ministre sortant a terminé sa tournée estrienne à Compton, où il a visité le verger et la cidrerie Ferland.

L'équipe caquiste conclura sa 36e journée de campagne à Québec, au Théâtre Capitole.

La CAQ en avance

À en croire les projections du site Qc125, le parti de François Legault jouit d'une avance confortable dans la majorité des circonscriptions de l'Estrie.

À Sherbrooke, la candidate de la CAQ , Caroline St-Hilaire (38 %), n'aurait cependant qu'un point de pourcentage d'avance sur la députée sortante et candidate de Québec solidaire (QS), Christine Labrie (37 %). Le sondage réalisé comprend une marge d'erreur d'environ 8 %.

Dans Saint-François, toujours selon le site Qc125, la candidate solidaire Mélissa Généreux (30 %) livrerait une chaude lutte à la députée caquiste sortante, Geneviève Hébert (34 %). La marge d'erreur du sondage est d'environ 7 %.

Avec les informations d'Alexis Tremblay