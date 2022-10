Le Rendez-vous des Grandes Gueules, ce festival de contes et de récits de la francophonie, est de retour pour une 26 e année. Une cinquantaine d’artistes sont attendus au Bas-Saint-Laurent du 2 au 9 octobre.

La directrice générale des Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles, Gabrielle Ayotte-Garneau, rappelle que l’événement comporte trois volets.

Le plus connu, celui dont on parle le plus, c’est le cœur du festival, qui a lieu à Trois-Pistoles. La majorité des activités se déroulent dans ce secteur , souligne Mme Ayotte-Garneau.

La plupart des spectacles auront lieu à la Forge à Bérubé. L’incroyable et ineffaçable histoire de Sainte-Dignité-de-l'Avenir, produite par le Théâtre les gens d’en bas, ouvrira le bal dimanche.

La directrice générale des Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles, Gabrielle Ayotte-Garneau. Photo : Radio-Canada

Le deuxième volet du Rendez-vous des Grandes Gueules prévoit la présentation de 14 spectacles à l'extérieur de Trois-Pistoles, sur l'ensemble du territoire bas-laurentien.

« On travaille main dans la main avec des petits diffuseurs, des restaurateurs ou encore des cafés pour rejoindre un plus grand public et offrir le conte un peu partout. » — Une citation de Gabrielle Ayotte-Garneau, directrice générale des Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles

Des conteurs se rendront dans les écoles de la région pour transmettre leur passion aux plus jeunes. Ils ont un spectacle juste pour eux, certains groupes vont se déplacer à la salle de spectacle et le conteur s’adapte à son public. Ce sont vraiment de belles rencontres , affirme-t-elle.

Au programme

Si on ne se retenait pas, un pourrait faire durer le festival un mois , déclare Mme Ayotte-Garneau. Elle indique que de nouveaux artistes se sont ajoutés à la programmation, comme c'est le cas chaque année.

Durant le festival, les spectateurs pourront notamment voir à l'œuvre les conteurs Thierno Diallo, Rachid Bouali, André Lemelin et Joujou Turenne.

Le Rendez-vous des Grandes Gueules se clôturera le 9 octobre avec deux activités traditionnelles du festival, soit la randonnée contée à Saint-Michel et le concours national de la plus grande menterie.