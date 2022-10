Les lauréats de la 22e soirée des Éloizes.

Entourée de ses musiciens et plus confiante que jamais, elle a interprété au plus grand bonheur de tous la pièce Le tour du grand bois tiré de son plus récent album du même nom.

Le ton était donné pour le reste de la soirée. Pour ce retour très anticipé, qui a été repoussé en raison de la pandémie, l’événement n’a pas déçu.

Au contraire, l’aréna de Petit-Rocher à subi une véritable métamorphose pour accueillir le public et les artistes qui étaient heureux de se retrouver enfin.

Fidèle à lui-même, l’animateur Matthieu Girard a fait vivre une gamme d’émotions à l’auditoire. Alaise, drôle et à l’écoute de son environnement, il était en plein contrôle de la soirée.



Soutien à la production artistique :

Paul Édouard Bourque

Paul Édouard Bourque accompagne plusieurs artistes en arts visuels dans leur production artistique ainsi que dans la promotion de leur carrière. En plus de les accompagner individuellement dans différentes étapes de leur cheminement artistique, il est aussi un artiste accompli qui a présenté de nombreuses expositions solos et de groupe. Il souhaite continuer encore longtemps cette approche.

Artistes en arts visuels de l’année :

Vicky Lentz, exposition Écoute profonde

Vicky Lentz est une artiste visuelle aux techniques mixtes originaire de la région nord-ouest du Nouveau-Brunswick. L’exposition Écoute profonde lui a pris près de 2 ans à peaufiner. Vicky Lentz s’est servie d’objets de tous les jours qu’elle a transformés en surfaces éphémères par des actions répétées.

Le résultat : une véritable expérience qui pousse celui qui la contemple à se reconnecter avec lui-même.

Catégorie soutien aux arts :

Le campus de la Péninsule acadienne du CCNB, Le Dortoir



Lors des rénovations d’une aile de l’École des pêches de Caraquet, le campus de la Péninsule acadienne du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick a décidé d’aménager un loft pour artistes en résidence, baptisé Le Dortoir, sur la suggestion du collectif Les Hangars. Ces artistes sont soutenus par différents organismes culturels ou établissements d’enseignement. Un bel exemple d’intégration des arts dans la communauté. Ce n’est que le début. Gérald Loslier a reçu le prix.

Artiste de l’année en danse ou arts du cirque :

Les Oiseaux, Monelle Doiron

Rendre la danse contemporaine plus accessible que jamais, voilà ce qui a motivé Monelle Doiron dans ce projet qui a vu le jour lorsqu’il était difficile d’avoir accès à un studio de danse.Avec son partenaire, elle imite les mouvements d’un oiseau et se déplace dans des lieux extérieurs différents, en pleine nature dans la plus grande simplicité. De savoir qu’elle a pu toucher les gens avec le mouvement la rend très émue.

Artiste de l’année en Théâtre :

Caroline Belisle

Caroline Bélisle est l’autrice et l’une des cinq interprètes-créatrices du spectacle déambulatoire Pépins - un parcours de petites détresses, de la compagnie Satellite Théâtre. Absente. Prix accepté par Marc-André Charron, directeur du Satellite théâtre

Hommage à Édith Butler :

Rosemarie Landry chante un hommage très émouvant.

Complicité, amour et amitiés inspirantes. C’est sa meilleure amie depuis toujours. René Landry lui a aussi rendu hommage et a mis en lumière l’impact mémorable d’Édith sur les futures générations d’artistes.

Événement/spectacle de l’année :

Les histoires nécessaires | Instrumental Stories

Les histoires nécessaires | Instrumental Stories a été un événement artistique unique qui s’est déroulé dans plusieurs espaces publics de Moncton dans le cadre du Congrès mondial acadien 2019.Le prix leur sera remis ultérieurement.

Artiste de l’année en arts médiatiques :

Renée Blanchar, Le Silence

Animée par un désir brûlant de lever le voile sur la vérité entourant les agressions sexuelles perpétrées par des prêtres en Acadie, Renée Blanchar présente Le Silence ; une œuvre troublante et nécessaire sur le silence qui a perduré, parfois de génération en génération. Elle a été à la rencontre des survivants avec compassion afin de briser le silence collectif entourant les communautés acadiennes touchées.

Découverte de l’année :

Florence Brunet



Depuis quelques années, elle se fait remarquer sur la scène théâtrale de la région du Sud-Est du Nouveau-Brunswick, notamment dans les pièces Overlap, Tsunami, Dîner pour deux et le spectacle Pépins. Elle a également joué le personnage de Crache à Pic au Pays de la Sagouine et a participé à la série télévisée Conséquences. Absente. Prix accepté par Marc-André Charron

Artiste de l’année en littérature : Jean Babineau, Roman Infini

Pour son quatrième roman, Infini, Jean Babineau revisite la création du parc national Kouchibouguac et la longue bataille que les expropriés ont ensuite livrée pour conserver leurs terres. Mélangeant fiction et réalité, son roman est partagé entre le documentaire et le surréalisme avec une pointe fantastique.

Artiste de l’année en musique : Claude Cormier

Claude Cormier présente un septième album : Garde ton accent 2. Il s’agit du premier artiste des Îles-de-la-Madeleine à remporter un prix aux Éloizes. La culture, la langue et son accent sont au cœur de son œuvre à saveur country-folk traditionnel et sonorités irlandaises. C’est un moment historique pour lui et toute la communauté artistique des Îles-de-la-Madeleine.

Artiste s’étant le plus illustré à l’extérieur de l’Acadie : Laurie LeBlanc pour son album When it’s right, it’s right