L’Université Saint-Francis-Xavier domine la Classique de cross-country à Moncton

Les hommes et les femmes ont testé le nouveau parcours de 8 kilomètres près de l'aréna J-Louis Lévesque, après la tenue de quelques courses pour les plus jeunes.

Chez les hommes, Andrew Peverill, de l'Université Saint Mary's, a survolé le gazon pour terminer en première position avec un chrono de 26 minutes 17 secondes.

Départ de l'épreuve masculine de la Classique de cross-country de l'Université de Moncton. Photo : Radio-Canada / Félix Arseneault

Le meilleur pour les Aigles Bleus a été Damien Canal, avec une cinquième place inespérée à la suite d'un spectaculaire sprint final.

Je visais un top 20. Il y a deux semaines, j’étais parti un peu vite. Je savais qu’il fallait que je gère mon départ et là ça été tout seul. J’ai remonté petit à petit sans trop le vouloir non plus. Et puis, à la fin, ce n’est que du bonheur avec tout le monde, on est obligé d’aller vite! , a décrit Damien Canal.

Le Français n’est ici que pour un semestre, mais il s’intègre bien au groupe de coureurs.

Damien Canal, des Aigles Bleus de l'Université de Moncton, en pleine course. Photo : Radio-Canada / Félix Arseneault

On est super bien accueilli. On a une équipe de feu, on s’entend trop bien, c’est un plaisir d’aller à chaque entraînement. Je ne reste qu’un seul semestre, donc je vais en profiter à fond , affirme celui qui souligne l’excellent travail des entraîneurs Steve Leblanc et Earl Church.

Les hommes ont terminé quatrième au classement cumulatif. Les X-Men de l’Université Saint-Francis-Xavier ont remporté la classique.

Résultats féminins

Chez les femmes, Lauren Lowther, de l'Université Dalhousie, a su se détacher du peloton pour l'emporter.

La meilleure chez les Aigles Bleues a été Hannah Levysshon avec une 14e place.

Lauren Lowther (279), de l'Université Dalhousie, court avec trois concurrentes de l'Université St. Francis Xavier. Photo : Radio-Canada / Félix Arseneault

La stratégie était de rester avec quelqu’un. C’est toujours amusant de courir avec mon équipe et nos entraîneurs sont formidables aussi affirme-t-elle.

Les X-Women de l’Université Saint-Francis-Xavier ont terminé premières du classement par université alors que les Aigles Bleues ont fini sixième.

Le championnat de cross-country du Sport universitaire de l’Atlantique aura lieu le 29 octobre au campus de l’Université de l'Île-du-Prince-Édouard.

D’après un reportage de Félix Arseneault