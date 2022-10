Premier match à domicile pour les Sags

Les Saguenéens jouaient leur premier match à domicile depuis le début du calendrier.

Pour l'occasion, des festivités attendaient les partisans. Nourriture, jeux gonflables et spectacle, tout était en place pour mettre les partisans dans l'ambiance du match.

Or, malgré les festivités, les amateurs ne se font pas d'illusions sur la saison à venir. Avec déjà deux défaites en deux matchs, leurs attentes ne sont pas très élevées.

Les amateurs se sont déplacés en grand nombre à ce premier match de la saison. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Cette année je pense que les Sags sont en reconstruction donc c'est que les jeunes prennent de l'expérience, qu'ils travaillent fort, qu'ils apprennent c'est quoi la game junior , évoque un amateur rencontré sur place.

Une équipe en reconstruction, beaucoup de jeunes, lance un autre fidèle partisan. Quatre joueurs de 16 ans donc faut pas s'attendre à grand chose mais faire les séries éliminatoires, ça serait un plus.

On est conscient que c'est une équipe en reconstruction cette année, mais on a plusieurs bons éléments donc on va les voir évoluer puis... je pense qu'on garde espoir! , estime une spectatrice.

Selon l’organisation plus de 3000 billets ont été vendus pour ce premier match.

Célébrer les 50 ans

Afin de fêter les 50 ans d’existence des Sags, l’organisation met les moyens : match vintage, retrait des chandails de Marc Denis et de Steve Gosselin et un match entre plusieurs anciens joueurs le 21 octobre prochain.

Il y a beaucoup de podcasts qui vont débuter dans les prochaines semaines, rapporte également le directeur Serge Proulx. C'est Marc Denis qui va animer chacun des podcasts avec différents groupes qui ont marqué l'histoire. Il va avoir des documentaires, documentaires notamment sur les gardiens de but, la force des Sags au fil des cinquante ans.

Pour cette première rencontre des joueurs marquants des Saguenéens étaient présents au centre Georges-Vézina.

Plusieurs anciens joueurs des Saguenéens étaient présents pour ce premier match à domicile. Photo : Radio-Canada

Guy Carbonneau qui a été joueur des Saguenéens de 1976 à 1980 en a profité pour se rappeler de bons souvenirs de son passage à Chicoutimi.

« J'ai eu du plaisir à jouer mon hockey mineur à Sept-Îles mais d'avoir été repêché par les Saguenéens puis d'avoir été capable de continuer l'histoire, ça a été des moments extraordinaires. » — Une citation de Guy Carbonneau

Je pense qu'à chaque fois que je reviens à Chicoutimi, juste d'être dans la ville, ça me rappelle les places que j'allais à l'époque . Quand on a la chance de revenir, on a un peu le même sentiment , renchérit Éric Fichaud qui s’est illustré en tant que gardien des Saguenéens de 1992 à 1995.

Le sentiment est partagé par l’ancien gardien Félix Potvin : Ça a été tellement des belles années dans ma carrière, moi j'ai eu la chance de jouer tout mon junior ici, j'ai joué trois années, on a vraiment eu des beaux souvenirs donc a chaque fois qu'on rentre dans le centre Georges-Vézina, on a tout le temps le feeling que c'était hier mais ça fait quand-même assez longtemps , dit-il en riant.

Selon un reportage de Philippe L'Heureux.