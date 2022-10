Première visite de Dominique Anglade en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine

Elle a profité de son passage dans l'Est-du-Québec pour mettre en avant sa charte des régions, dévoilée le printemps dernier. Cette charte vise à donner plus de pouvoir aux régions.

Grâce à ce plan, dit-elle, les Gaspésiens pourront s'attaquer plus facilement aux problèmes de transport, de logement et de main-d’œuvre.

« [Je veux] donner plus de pouvoir aux gens qui comprennent leur territoire et aux Gaspésiens pour qu’ils puissent se développer. [...] Je vois grand pour la Gaspésie. »

Selon la cheffe libérale, la régionalisation de l’immigration est primordiale. Dominique Anglade présente d'ailleurs l'immigration comme une solution à la pénurie de main-d'œuvre.

Questionnés sur l'accès aux soins de santé, Dominique Anglade et son candidat dans Gaspé, Michel Marin, ont fait valoir l'importance d'élaborer des solutions adaptées aux réalités régionales. Avec notre charte des régions, on veut mettre la proximité des services de l’avant, puisque c’est ça qui est important ici [en Gaspésie] , affirme-t-elle.

« Dans le sens de notre charte des régions, je voudrais m'asseoir avec le CISSS de la Gaspésie et les directions des centres hospitaliers pour trouver des solutions. Je pense que les solutions viennent d’ici et de nous, et on va les proposer de telle manière qu’à Québec, ils vont nous remercier de les proposer, ces solutions-là. »