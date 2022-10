Le kayak à l’honneur sur la Rivière-aux-Sables

Il s’agissait de la quatrième édition de cette compétition pour laquelle 70 embarcations étaient inscrites.

Au début de cet événement, on avait 17 inscriptions et aujourd’hui 70 , souligne le président du club de kayak de Rivière-aux-Sables, Xavier Allaire-Vigeant.

L'événement se tenait sur le site de l'ancienne Auberge Cépal. Le président Xavier Allaire-Vigeant souhaite développer davantage le potentiel de ce secteur de la rivière.