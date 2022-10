Une enquête du coroner se prépare au sujet de la mort d’un détenu à Prince Albert en 2020

Le Bureau du coroner de la Saskatchewan tiendra dès le 31 octobre une enquête sur le décès d'un détenu du Pénitencier de la Saskatchewan à Prince Albert il y a plus de deux ans.

Curtis McKenzie, 27 ans, a été trouvé inanimé dans sa cellule le 26 février 2020 et a été transporté du Pénitencier de la Saskatchewan à l'Hôpital Victoria de Prince Albert où son décès a été déclaré le 9 mars 2020.

L’ enquête sur son décès est prévue du 31 octobre au 4 novembre à l'hôtel Coronet de Prince Albert, a indiqué la province dans un communiqué vendredi.

Elle sera présidée par le coroner Tim Hawryluk.

L’objectif est de faire la lumière, entre autres, sur la cause médicale et les circonstances de son décès.

Partant des éléments obtenus, le jury de l'enquête peut formuler des recommandations pour prévenir des décès similaires à l'avenir.

Le Bureau du coroner de la Saskatchewan est chargé d'enquêter sur les décès soudains et inattendus sauf s'il estime que le décès est dû à des causes naturelles et qu'il ne peut être évité.