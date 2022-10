Le Rouge et Noir d’Ottawa congédie son entraîneur-chef

La direction du Rouge et Noir d’Ottawa a annoncé samedi le congédiement de l’entraîneur-chef Paul LaPolice.

Aujourd’hui n’est pas un jour facile [...] Dans ce métier, il faut parfois opérer un changement pour aider à faire avancer une équipe et c’est ce que nous avons fait ici , a déclaré le directeur général de l’équipe, Shawn Burke, par voie de communiqué.

Le coordonnateur des équipes spéciales, Bob Dyce, remplira les fonctions d'entraîneur-chef par intérim, a annoncé l’équipe.

Plusieurs partisans réclamaient des changements au sein de l’organisation en raison des résultats sur le terrain du Rouge et Noir.

Paul [...] a mis tout ce qu’il avait dans ce travail. Mais, malheureusement, nous n’avons pas gagné suffisamment de matchs. Nous sommes déterminés à revenir à ce que RNation mérite, c’est-à-dire un football passionnant et gagnant , a expliqué Mark Goudie, le président-directeur général d'Ottawa Sports and Entertainment Group (OSEG), qui regroupe le Rouge et Noir d’Ottawa.

Shawn Burke et Mark Goudie s’adresseront aux médias, lundi à 12 h 30, à la Place TD. Ils seront accompagnés de l’entraîneur-chef intérimaire Bob Dyce.

Paul LaPolice a été embauché en décembre 2019. Il a été le deuxième entraîneur-chef de l'histoire de l’équipe. Il a cumulé une fiche de 6-26 à la tête du Rouge et Noir.

Le Rouge et Noir reprendra d’ailleurs l’entraînement cette semaine en prévision de son match contre les Alouettes à Montréal, le 10 octobre prochain, jour de l’Action de grâce.