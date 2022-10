La Société de généalogie du Manitoba aide les gens à découvrir leurs histoires familiales

Dans le cadre de la Fête de la culture, la Société de généalogie du Manitoba organise des événements permettant aux Manitobains d'en savoir plus sur l'histoire de leur famille dans la province et ailleurs.

Selon les organisateurs, si la généalogie est souvent un passe-temps pour adultes, connaître son histoire est essentiel pour son propre équilibre.

L'organisme invite les parents et les grands-parents à amener un enfant pour qu'il vienne remplir avec eux un arbre généalogique au cours de l'un des événements gratuits.

Le but c’est de les aider à faire un arbre généalogique par groupe familial, de les aider à faire des recherches avec nos bénévoles et de leur donner accès à nos bases de données, précise le communiqué de l’événement.

Le membre de la Société de généalogie du Manitoba, Bob Allebone, souligne que c’est souvent au moment d’un décès ou d’une naissance que les gens veulent en connaître davantage sur leur arbre généalogique. C'est souvent le catalyseur qui incite quelqu'un à se pencher sur son passé , souligne-t-il.

« Vous allez trouver des choses que vous avez oubliées sur vous. » — Une citation de Bob Allebone, membre de la Société de généalogie du Manitoba

Derrière nous ici, il y a plus de 10 000 documents liés à la généalogie et à l'histoire locale. C'est donc la première ressource , précise-t-il.

Mais ensuite, nous pouvons continuer à aider les individus à trouver des informations sur leurs ancêtres en utilisant des ressources en ligne sur Internet : par exemple, les dossiers de recensement ou les statistiques de l'état civil de la province du Manitoba , explique Bob Allebone

Le dernier événement gratuit de l'organisme se tiendra le 8 octobre. Bob Allebone confie qu'à travers de genre d’événement, l’organisme à but non lucratif espère attirer la jeune génération.

Il est conseillé de venir avec le plus d’informations possible sur les naissances, mariages et date de décès dans sa famille pour faciliter le travail des bénévoles.

Avec les informations de Trevor Lyons