Élections dans Gaspé : Stéphane Sainte-Croix au tournoi des candidats

Lorsqu’il est retourné vivre en Gaspésie, il y a 25 ans, Stéphane Sainte-Croix a d’abord œuvré en arts, culture et patrimoine. Il a notamment été conservateur en chef et directeur adjoint du musée de la Gaspésie. À l'époque, on a travaillé sur le dossier d'agrandissement et de rénovation du musée. Ç’a été un beau dossier.

Mais c’est surtout en tourisme qu’il a fait sa marque et ce à titre de directeur général de l'Office du tourisme et des congrès de Gaspé pendant plusieurs années.

À 53 ans, il est maintenant directeur d’Escale Gaspésie. Escale, c'est pas mal beaucoup mon bébé , dit-il non sans fierté. Stéphane Sainte-Croix est effectivement derrière tout le développement de l’industrie des croisières en Gaspésie.

Sa principale motivation, explique Stéphane Sainte-Croix, a été de travailler au rayonnement de sa région dans une dynamique de développement global. Développement de la main-d'œuvre, développement des produits, on a véritablement inventé une recette de visite sur le territoire avec les croisiéristes internationaux, dit-il. Ça dure depuis déjà plus d'une quinzaine d'années.

Le père de deux grands enfants, un garçon, Jacob, 21 ans et une fille, Marion, 15 ans, est propriétaire d’un voilier conjointement avec son frère. C’est une histoire de famille, faire de la voile. Et puis, c'est un grand bonheur de faire ça dans notre belle Gaspésie, principalement dans le secteur de la baie de Gaspé, qui est un secteur exceptionnel.

S'il n’est pas à bord d’un bateau, l'ornithologue amateur part en randonnée dans l’arrière-pays. Explorer la Gaspésie reste une passion.

Quand on lui demande ce qui l’a poussé vers le parti de François Legault spontanément, Stéphane Sainte-Croix parle d’économie. C'est le territoire à développer, souligne-t-il. Il y a plein de choses qui sont possibles pour faire en sorte que nos citoyens, citoyennes puissent aspirer à des conditions de vie meilleures, qu’on puisse favoriser la rétention de nos jeunes en Gaspésie, grandir, vieillir dignement en Gaspésie.

Le candidat de la CAQ ajoute qu’il se définit comme nationaliste et rappelle que la CAQ défend la pérennité de la culture québécoise ainsi que la préservation de la langue. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur aussi.

Osisko

C’est une belle opportunité pour le secteur de Murdochville et pour l’ensemble de la Gaspésie , fait valoir le candidat de la CAQ . C’est un projet très porteur sur le plan économique local et régional. Il y a des filières qui se mettent en place pour la transition énergétique du Québec, ça peut être un élément très intéressant pour la suite des choses.

Propositions et engagements : S’assurer des retombées économiques pour la région;

S’assurer du respect social et environnemental.

Soins dentaires

« L’accès aux soins de santé est une priorité pour la CAQ . On y travaille depuis le tout début de notre mandat. On parle de décentraliser du réseau de santé pour mieux combler les besoins. » — Une citation de Stéphane Sainte-Croix, candidat de la CAQ dans Gaspé

Propositions et engagements : Former des professionnels et les rendre accessibles à la population;

Recruter des professionnels en région;

Voir comment le modèle de clinique communautaire de Sainte-Anne-des-Monts peut s’étendre ailleurs dans la région.

Hébergement touristique

« De beaux défis pour le monde touristique. On a la chance de voir le retour des familles, un solde migratoire positif, mais aussi des saisons touristiques extraordinaires. Ça nous place devant des choix. » — Une citation de Stéphane Sainte-Croix, candidat de la CAQ dans Gaspé

Propositions et engagements : Investir dans le secteur de l’hébergement touristique

Donner aux municipalités les outils nécessaires pour réglementer l’hébergement touristique.

Désert alimentaire

Les Québécois ne devraient jamais manquer de nourriture. Le comté de Gaspé est immense, je le parcours depuis plusieurs semaines et on voit qu’il y a effectivement des enjeux à ce niveau , constate M. Sainte-Croix.

Propositions et engagements : Mettre en place une filière pour soutenir l’approvisionnement local;

Investir pour relancer l’économie locale des villages;

Soutenir les commerces de proximité.

Érosion des berges

C’est un engagement personnel depuis le début de ma campagne, l’érosion des berges, la protection des rives. C’est au cœur de notre stratégie pour la préservation du territoire, principalement axé sur la 132, notre accès routier essentiel , commente M. Sainte-Croix.

Propositions et engagements : Agir en amont et tenir à jour l’état de la situation dans notre région.

Zones dévitalisées

Propositions et engagements : Prolonger la saison touristique;

Soutenir la concertation de nos acteurs, de nos leaders dans l'établissement de nos visions de développement;

Soutenir le développement de la région en misant sur le dynamisme des villages;

Soutenir les services de proximité des villages.

Le candidat rappelle que le profil démographique de la Gaspésie s’est beaucoup amélioré au cours des dernières années. Je me vois, dit-il, comme un facilitateur et un pivot de la concertation locale, de la prise de décision et de faire en sorte que ça chemine de façon soutenue et dynamique au gouvernement du Québec.

Fiscalité municipale

Ce qu'on entend, c'est que nos municipalités ont besoin d'air, de flexibilité. On comprend qu'il y a des limites à la taxation des citoyens. Prenons l'éolien. C'est un modèle concret qui a fait la preuve qu’on peut diversifier les revenus des municipalités , fait valoir Stéphane Sainte-Croix.

Propositions et engagements : Amener des solutions innovantes pour aider les municipalités à diversifier leurs revenus;

Maintenir les recettes fiscales reliées à la TVQ;

Investir pour assurer les services de proximité avec les citoyens.

Soins des aînés

Propositions et engagements : Investir dans un plan de quatre ans pour maintenir nos aînés à domicile;

Encourager les innovations pour créer des environnements sécuritaires à la maison;

Agir sur quatre fronts : intervenir plus tôt, prévenir, retarder la perte d'autonomie, mobiliser l'ensemble des activités autour du maintien à domicile et en faciliter l'accès.

On comprend qu’on est ici dans un virage et qu’on va continuer à aller dans ce sens-là. On a fait des annonces importantes avec le plan de santé. On va favoriser le maintien à domicile de nos aînés en plus d’assurer une couverture de soins plus humaine , indique M. Sainte-Croix.

Industrie forestière

« Une filière très importante pour le développement économique de la Gaspésie. On parle d'une industrie qui est aussi en mutation et qui s'inscrit dans nos créneaux d'importance sur le territoire. » — Une citation de Stéphane Sainte-Croix, candidat de la CAQ dans Gaspé

Propositions et engagements : Intégrer l'industrie forestière à la transition énergétique et la lutte au GES en utilisant les résidus forestiers pour le chauffage des bâtiments publics;

en utilisant les résidus forestiers pour le chauffage des bâtiments publics; Favoriser l’utilisation de structures de bois dans le domaine de la construction;

Favoriser l’équilibre entre l'activité humaine et la préservation du caribou.

Couverture cellulaire

C’est avant tout une question de sécurité, de services essentiels. On le savait déjà, mais les événements de Saint-Elzéar et de Murdochville, deux événements récents où on a rappelé, de façon assez intéressante et urgente, l'absence de couverture du réseau cellulaire , observe Stéphane Sainte-Croix.

Propositions et engagements : Compléter la couverture cellulaire;

Utiliser le fonds d'infrastructures et de données Québec créé par le gouvernement Legault;

Faire du Québec un leader de l'économie numérique;

Convertir le Québec à la technologie 5G dès 2030;

Étendre le réseau de fibre optique partout au Québec pour que tous les Québécois puissent bénéficier de ces nouvelles technologies.

