La série télé Community aura son film

L’annonce a été faite par le compte Twitter de la série télé jeudi, avant d’être confirmée officiellement vendredi. Celui-ci a publié une scène bien connue des fans de Community, dans laquelle le personnage d’Abed, féru de culture populaire, fait allusion au fait que la durée parfaite d’une série télé est six saisons et un film .

Cette phrase, devenue populaire chez les adeptes de Community – une série réputée pour ses mises en abîme et ses références répétées au monde de la télévision –, pourra maintenant s’appliquer à la série culte : Community a eu six saisons de 2009 à 2015, et aura maintenant son film.

Les acteurs Joel McHale, Danny Pudi, Jim Rash et Ken Jeong, ainsi que les actrices Alison Brie et Gillian Jacobs, seront de retour. Le créateur de la série Dan Harmon sera aussi de la partie, aux côtés d’Andrew Guest.

Donald Glover, Yvette Nicole Brown et Chevy Chase – dont le personnage est décédé – ne sont pas associés au projet.

La série Community raconte l’histoire d’un groupe de personnes aux parcours de vie distincts se liant d’amitié dans un collège communautaire américain.