De nouveaux sentiers balisés ouverts au public à Ville-Marie

L’ouverture officielle des 7.6 km de sentiers nouvellement balisés s'est tenue samedi matin en présence des élus municipaux et des partenaires du projet et de plusieurs citoyens.

La Ville souhaite ainsi redynamiser cette partie de la grotte et rendre l'endroit sécuritaire.

Il s'agit aussi d'offrir un lieu de plein air près de la Ville accessible à pied ou en raquettes l’hiver.

La municipalité a investi plus 15 000 $ pour réaliser cette première phase du projet et a pu compter sur une aide de 5 000 $ de Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue et de la collaboration de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, pour la production de la carte des sentiers.

Ça offre un lieu de plein air en ville. Peu importe où on est à Ville-Marie, on peut s'y rendre à pied. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à un chalet, à une terre à bois ou à un lac, et ceux qui veulent venir se ressourcer, relaxer en forêt, c'est super accessible pour eux. On accepte les amis à quatre pattes en laisse. Il faut comprendre que certaines personnes ont très peur des animaux et pour la belle cohabitation de tout le monde, on demande à ce que les animaux soient en laisse , précise la directrice des loisirs, des sports et des espaces verts de Ville-Marie, Manon Gauthier.

Un panneau est nouvellement installé au parc pour aider les visiteurs à se diriger dans les sentiers. Photo : Gracieuseté

Selon la responsable, il était nécessaire de réaliser ce projet qui répond à une demande des citoyens.

Il faut savoir que la population y allait déjà à ce parc-là. Par contre, le sentier n'était pas balisé. On recevait souvent le commentaire que les gens se perdaient, donc ça faisait en sorte que certains étaient inquiets à y aller ou évitaient même de venir à cause de ça , soutient Manon Gauthier.

Alors pour nous, c'est une priorité là, surtout dans le temps de la COVID où les gens restaient ici puis n'avaient pas tant de choses à faire à l'intérieur. On voulait rendre ce lieu-là dehors accessible le plus rapidement possible , ajoute-t-elle.

Plusieurs sentier ont été balisés au Parc de la Grotte. Photo : Gracieuseté

Les randonneurs auront accès à des sentiers faciles à intermédiaires. On a deux sentiers qui portent le nom de promenade. La promenade du Chemin de croix, qui est seulement de 117 mètres. C'est pour les gens qui voudraient venir ici c'est de courte durée et le terrain semble tout à fait plat il y a des tables et des chaises où les gens peuvent se reposer. Et il y a la promenade des Pageants qui fait un peu moins d'un km. Et ensuite les autres sentiers sont pas mal tous faciles à intermédiaires , explique-t-elle.

Le comité responsable du dossier a fait appel à la Coop de l’Arrière-Pays afin de l'aider dans le projet.

Rappelons que la Ville a acquis le terrain de la grotte en 2020 de la Fabrique Notre-Dame-du-Rosaire qui ne pouvait plus assurer l’entretien du site.