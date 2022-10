La campagne de Kevin Klein hantée par ses collaborations passées avec Peter Nygard

Conseiller sortant du district Charleswood-Tuxedo-Westwood, Kevin Klein a travaillé avec Peter Nygard à deux reprises, une première fois pendant un mois en 2012, ensuite en 2014, pour une durée de quatre mois.

À cette époque, M. Klein était chargé des communications et des relations avec le gouvernement pour une compagnie de biotechnologie appartenant en partie à M. Nygard. Il a éventuellement démissionné, insatisfait des méthodes de travail de son ancien employeur.

« Je ne pouvais plus travailler avec Peter Nygard. Je ne le recommande à aucun être humain. » — Une citation de Kevin Klein, candidat à la mairie de Winnipeg

Depuis le début de sa campagne électorale, des photos de Kevin Klein en compagnie de son ancien employeur circulent sur les réseaux sociaux, certaines d’entre elles sont vraies, alors que d’autres sont manipulées.

C’est inapproprié , affirme Kevin Klein, insinuant que d’autres candidats à la mairie contribuent au salissage. Quand on représente une menace pour certains adversaires, ils essaient de vous traîner dans la boue.

En 2020, l’aspirant maire avait déjà accusé le maire sortant de Winnipeg, Brian Bowman, d’amplifier le rapport de M. Klein avec Peter Nygard, afin de réaliser des gains politiques, dans le cadre d’un recours collectif à l’endroit de l’ancien magnat de la mode. (archives) Photo : partage d'images avec CTV

Kevin Klein affirme que de nombreux politiciens ont réseauté avec l’homme d’affaires disgracié. En 2018, le maire sortant Brian Bowman et la première ministre manitobaine Heather Stefanson ont participé au gala du 50e anniversaire de Nygard International.

Si l’on veut sortir une photo d’un politicien avec cette figure publique, il faudrait toutes les sortir, tant qu’à y être , affirme l’aspirant maire, stipulant que de nombreuses personnalités politiques au Canada font partie de clichés passés avec M. Nygard.

« La liste est longue. Il avait un gros ego, et il voulait prendre des photos avec tout le monde! » — Une citation de Kevin Klein, candidat à la mairie de Winnipeg

Accusations à l’endroit de Peter Nygard

Anciennement à la tête d’une entreprise de mode, Peter Nygard est en détention préventive depuis le mois de décembre, en 2020. Il a été arrêté dans sa résidence à Winnipeg, accusé de méfaits sexuels dans neuf cas séparés à New York. M. Nygard fait face à une potentielle extradition aux États-Unis.

L’homme est depuis accusé de 11 cas d’agression sexuelle, en plus de trois chefs d’accusations de séquestration à Toronto, en lien avec des allégations datant des années 1980 et des milieux des années 2000. Il est également accusé d’agression sexuelle et de séquestration au Québec.

Ayant déjà qualifié les accusations à l’endroit de Peter Nygard de grotesques , affirmant qu’elles l’ont fâché, Kevin Klein ajoute qu’il n’a rien vu de répréhensible lorsque celui-ci a visité le domaine de l’ancien magnat dans les Bahamas, avec son épouse.

Kevin Klein fait partie des onze candidats à la mairie de Winnipeg, afin de remplacer le maire sortant, Brian Bowman. Les autres candidats sont Idris Adelakun, Rana Bokhari, Chris Clacio, Scott Gillingham, Shaun Loney, Jenny Motkaluk, Glen Murray, Robert-Falcon Ouellette, Rick Shone et Don Woodstock.

Les votes par anticipation débutent lundi. L’élection a lieu le 26 octobre.

Avec les informations de Bartley Kives