La saison des marchés publics tire à sa fin dans la région.

C'est le cas à Amos où le marché a terminé sa saison jeudi. Environ une trentaine d'exposants ont participé à l'événement depuis son lancement le 23 juin.

Les marchés publics de Malartic, Barraute et Palmarolle ont également clos leur saison au mois de septembre.

Le marché public de Rouyn-Noranda ouvrait pour la dernière fois cette saison mercredi passé.

La saison est qualifiée d'excellente par la coordonnatrice de l'événement avec environ 23 exposants en moyenne chaque semaine.

Pour Julie Gauthier, l'idée de tenir le marché un mercredi au lieu de samedi a eu un effet bénéfique

« De passer du samedi au mercredi s'est révélé, somme toute, très positif. » — Une citation de Julie Gauthier

On est passé de 9 000 visiteurs l'an passé et on évalue à 13 000 visiteurs cette année. Donc c'est quand même une hausse significative. On est très heureux de ce changement de journée. Je crois qu'on est allé chercher une clientèle qui était à l'extérieur le week-end, des gens qui allaient dans les chalets, les campings, qui sont à l'extérieur du centre-ville. Je pense qu'on a été chercher une clientèle qu'on rejoignait peut-être moins les samedis , dit-elle.

L'agente de développement à la SADC de Rouyn-Noranda et coordonnatrice du marché public de Rouyn-Noranda, Julie Gauthier. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Les retombées financières de l'événement devraient aussi être plus importantes cette année, selon Julie Gauthier.

Les responsables du marché discutent actuellement avec la Ville pour trouver un terrain afin de construire une installation permanente pour tenir l'événement.

Les marchés publics de Ville-Marie et de la Vallée-de-l’Or se terminent en octobre.