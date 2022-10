Des renforts de la SOPFEU dépêchés en Nouvelle-Écosse

Elle est composée d'un peu plus de 40 membres qui doivent se mettre au travail dimanche. Un officier à la sécurité et six pompiers forestiers liés à la base de Roberval font partie du groupe.

Ces renforts ne seront pas en sol néo-écossais pour y éteindre des incendies. Ils vont plutôt abattre et débiter des arbres qui ont été endommagés par le récent passage de la tempête Fiona, et ce, pendant une période maximale de 14 jours.