Plus de la moitié des ports en Atlantique ont été endommagés par Fiona

L'impact de Fiona sur l'industrie de la pêche du Canada atlantique est toujours en cours d'évaluation, mais le directeur général de Victoria Co-operative Fisheries, en Nouvelle-Écosse, sait déjà qu'il faudra près de 2 millions de dollars pour réparer une importante usine de transformation de fruits de mer à Neils Harbour.

Osborne Burke dit en effet que l'usine a été déchirée par les vents d’ouragan et une onde de tempête destructrice samedi dernier, alors que Fiona rugissait au-dessus du Cap-Breton.

Pendant ce temps, des dommages importants aux bateaux de pêche et aux ports pour petits bateaux ont été signalés au Cap-Breton, dans l'est de la Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard et dans le sud-ouest de Terre-Neuve.

Cap Saint-Georges, Terre-Neuve-et-Labrador, le 24 septembre 2022. Photo : CBC / James Grudic

Plus tôt cette semaine, le ministère fédéral des Pêches a déclaré que cinq des 180 ports de la région n'étaient plus opérationnels et que 99 autres fonctionnaient partiellement. Vingt autres auraient besoin d'une évaluation plus approfondie.

La ministre des Pêches, Joyce Murray, a déclaré qu'elle s'attend à ce que le nombre de ports inutilisables augmente à mesure que les inspections se poursuivent.

Certains membres de l'industrie disent avoir été frappés par la nature inconstante de la tempête, qui a fait des ravages dans certaines communautés de pêcheurs et laissé d'autres à proximité pratiquement indemnes.