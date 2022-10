Élections dans Gaspé : Yv Bonnier-Viger au tournoi des candidats

Le directeur de santé publique de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine a pris un congé sans solde pour défendre les valeurs de Québec solidaire (QS). Ce n’est pas son premier saut en politique puisqu’il a été candidat de QS dans deux autres circonscriptions en 2012 et 2014.

Cette fois-ci, la campagne est différente, note le candidat de QS . Le climat politique a évolué, Québec solidaire a pris de la maturité. C’est plus agréable.

Celui qui a pris une pause de son travail habituel aime bien les campagnes électorales. Quand je fais du porte-à-porte, je discute des idées avec les gens, je trouve que ça me nourrit énormément. Ça me repose énormément. En même temps, ce n'est pas lourd.

Comme directeur de santé publique de la Gaspésie et des Îles, il estime être à la bonne place, au bon moment. Je pense que toutes les expériences antérieures que j'ai eues m'ont conduit à faire ce travail avec pas mal de compétences.

La flamme reste plus qu’allumée. Je dirais que je suis passionné par ce que je fais. J'ai l'impression d'être en vacances depuis très longtemps.

Avec une conjointe, 6 enfants et 11 petits-enfants, la vie familiale prend aussi une bonne place dans la vie du candidat. On doit de temps en temps sortir des zones de santé collective , commente Yv Bonnier-Viger.

Le médecin spécialisé en santé publique et en médecine préventive a aussi suivi une formation en gestion à l’Université McGill. Le besoin d’une formation supplémentaire s’est fait sentir alors qu’il travaillait comme directeur général du Conseil cri de la santé et des services sociaux.

Avant d'être directeur de la santé publique en Gaspésie et aux Îles, Yv Bonnier-Viger a travaillé, entre autres, en Afrique, mais aussi dans le Nord du Québec, auprès de la nation crie. Photo : Gracieuseté : Yv Bonier-Viger

Curieusement, sa vie professionnelle a commencé comme mécanicien d'entretien de machine industrielle. Des compétences très manuelles qu’il a conservées. J’ai eu longtemps des terres forestières. Je bûche. Je suis un amoureux de la forêt , dévoile le médecin.

Yv Bonnier-Viger est aussi propriétaire d’une petite entreprise maraîchère biologique. J’ai beaucoup d’autres hobbies, mais le plus gros de mon temps, c’est d’aimer faire de santé publique et toucher à tout ce qui tourne autour du bien-être de la population.

Parmi les valeurs véhiculées par Québec solidaire, Yv Bonnier-Viger nomme d’abord le féminisme puis l'égalité sociale et la justice sociale puis la démocratie participative. Tout le monde a quelque chose à apporter à la société, il faut favoriser ça.

C'est un parti écologique, donc c'est un parti qui est capable d'aller d'affronter actuellement la crise climatique , fait-il aussi valoir.

Yv Bonnier-Viger, qui a travaillé en Afrique, trouve important que Québec Solidaire soit aussi un pays altermondialiste. Il ajoute croire en la possibilité d’un Québec souverain, solidaire des pays émergents.

Désert alimentaire

« Québec solidaire veut s’assurer que les nouveaux maraîchers qui s’installent soient bien soutenus. » — Une citation de Yv Bonnier-Viger, candidat de QS dans Gaspé

Propositions et engagements : Soutenir la production agricole de proximité;

Soutenir des projets de coopératives alimentaires et les petits commerçants;

Maintenir un portrait de l’évolution de la situation.

Zones dévitalisées

« Il y a quatre ans, 70 % des municipalités de la Gaspésie étaient considérées comme dévitalisées. » — Une citation de Yv Bonnier-Viger, candidat de QS dans Gaspé

Propositions et engagements : Investir massivement dans les municipalités dévitalisées;

Relocaliser les services ministériels;

Revitaliser l’industrie forestière;

Favoriser l’émergence d’une industrie touristique à l’année.

Un bel exemple de solution, c’est la redistribution des revenus de l’éolien dans toutes les municipalités d’une MRC. C’est le genre de chose que Québec solidaire va mettre en place rapidement , explique Yv Bonnier-Viger.

Fiscalité municipale

Québec solidaire veut s’assurer qu’on ait une gouvernance locale , fait valoir le candidat. On considère les municipalités comme des gouvernements de proximité. C’est clair qu’ils ont besoin des ressources nécessaires pour assurer leurs tâches. La taxe foncière ne peut plus être la base de financement des municipalités.

Propositions et engagements : Assurer un financement de base des municipalités différent de la taxe foncière.

Osisko

Osisko étudie un projet de relance de la mine de Murdochville. L'entreprise pourrait investir jusqu'à 1 milliard pour reprendre l'exploitation du filon de cuivre (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

L’idée d’Osisko de reprendre les droits de Noranda est relativement bien accueillie par la population de Murdochville dans la mesure où Osisko s’engage à respecter l’environnement à long terme , constate Yv Bonnier-Viger. Depuis l’arrêt des activités, il s’est développé des activités récréotouristiques autour de Murdochville, si Osisko s’engage à respecter ce développement et éventuellement compenser s’il y a avait déplacement des activités, le projet pourrait être bien accepté.

Le candidat rappelle qu’Osisko ne prévoit pas construire de raffinerie, ce qui est l’élément le plus polluant de ce genre de projet, dit-il.

Propositions et engagements : Respecter l’acceptabilité sociale du projet.

Érosion des berges

« La première chose à faire c’est de tenter de diminuer le réchauffement climatique. » — Une citation de Yv Bonnier-Viger, candidat de QS dans Gaspé

Propositions et engagements : Limiter à 50 % les GES que nous émettons;

Considérer les besoins des riverains, les accompagner et éventuellement les compenser;

Effectuer des travaux de prévention.

La couverture cellulaire

Propositions et engagements : Assurer un accès internet rapide pour tout le monde partout au Québec;

Assurer une couverture cellulaire pour tout le monde partout au Québec.

Il y a des communautés qui ne sont même pas couvertes par le cellulaire. On va commencer par ça, puis ensuite, on va couvrir les différents axes de communication. C'est un engagement ferme pour la communication et la sécurité , assure le candidat de QS .

Hébergement touristique

La Gaspésie est une destination touristique prisée, mais l'hébergement temporaire gruge une partie du parc immobilier au grand dam des familles et des travailleurs (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Luc Paradis

« La Gaspésie est une des plus belles régions du monde, mais elle n'est pas juste belle en été, elle est belle, 12 mois par an. » — Une citation de Yv Bonnier-Viger, candidat de QS dans Gaspé

Propositions et engagements : Structurer notre industrie touristique pour augmenter la capacité d'accueil et avoir des activités réparties sur 12 mois;

Avoir un développement qui respecte les modes de vie et surtout la capacité de logement.

Il y a déjà des projets intéressants comme la revitalisation des Chic-Chocs, alors c'est clair que Québec Solidaire, dans un contexte où la population est vraiment consultée, va appuyer ces grands projets , indique Yv Bonnier-Viger.

L’industrie forestière

L'industrie forestière fait vivre beaucoup de gens ici, mais de moins en moins parce qu'il y a toute la machinerie, mais c'est quand même une industrie structurante. On a une matière première abondante, il faut la conserver , constate Yv Bonnier-Viger.

Propositions et engagements : Adopter des pratiques forestières qui protègent la ressource;

Protéger les forêts ancestrales;

Protéger l’environnement des espèces menacées comme le caribou;

Soutenir le développement de la 2e et 3e transformation de l'industrie forestière pour la moderniser.

Soins dentaires

« Les familles dépensent beaucoup trop individuellement pour les soins dentaires. » — Une citation de Yv Bonnier-Viger, candidat de QS dans Gaspé

Propositions et engagements : Valoriser le travail autonome des hygiénistes dentaires;

Avoir des dentistes dans toutes les régions;

Implanter une assurance dentaire qui va couvrir 100 % des frais de soins dentaires pour les jeunes qui ont moins de 18 ans, pour les personnes âgées qui reçoivent un supplément de revenu garanti;

Implanter une assurance dentaire qui couvrira 80 % des frais de nettoyage et des soins de prévention et 60 % des frais qui sont liés aux soins curatifs de la population.

Soins aux aînés

Nous sommes près d'une personne sur trois qui avons plus de 65 ans en Gaspésie. Ce sont des gens qui ont énormément d'expérience, au moins 65 ans d'expérience et qui sont une richesse importante pour notre communauté , souligne Yv Bonnier-Viger, 72 ans et candidat de QS dans Gaspé.

Propositions et engagements : Maintenir les aînés actifs;

Doubler la capacité des soins à domicile;

Améliorer les conditions d'hébergement des aînés qui n'arrivent plus à rester à la maison;

Accompagner et soutenir les proches aidants.

Ce texte a été mis en forme à partir de deux entrevues réalisées (une en ondes et une hors d'ondes) avec le candidat qui devait se prononcer en 60 secondes sur chacun des thèmes soumis.