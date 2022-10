Des centaines de personnes marchent pour les communautés autochtones à Sherbrooke

La journée a commencé par des discours et des témoignages de membres des communautés autochtones à l'Université Bishop's.

Aujourd’hui, nous nous souvenons de l’histoire tragique et de l’héritage persistant des pensionnats autochtones. Des injustices qui demeurent palpables et bien présentes encore aujourd’hui , a notamment souligné une oratrice.

La foule a écouté attentivement les témoignages, et a chanté en chœur un air de ralliement. La plupart des personnes présentes portaient un chandail orange.

Le 30 septembre marque la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

La foule a ensuite marché vers le centre-ville de Lennoxville. La porte-parole de la Journée du chandail orange à l'Université Bishop's, Shawna Jerome, s'est dite touchée de voir la quantité de personnes présentes.

« Ça me fait du bien qu’autant de monde ait ouvert leur cœur et leur esprit à venir aujourd’hui et à écouter ce qu’on a à dire, les histoires qu’on a à partager. »