La Bourse de New York a fini en baisse vendredi avec les trois indices majeurs de Wall Street à leur plus bas niveau de l'année au moment de la clôture, conclusion morose d'un mois de septembre marqué par la crainte d'une récession provoquée par un resserrement monétaire brutal.

Le Dow Jones a cédé 1,70 % et a conclu à son plus bas niveau de fin de séance depuis début novembre 2020, à 28 725,51 points. L'indice NASDAQ a perdu 1,51 %, au plus bas en clôture depuis juillet 2020, à 10 575,61 points, et l'indice élargi S&P 500 a abandonné 1,48 %, à 3585,62 points.

Les mois de septembre sont souvent mauvais pour les actions , a rappelé Christopher Vecchio, de DailyFX.

Depuis la mi-août, le mouvement a été unidirectionnel, à la baisse, à l'exception d'un rebond venu d'un espoir d'un revirement de la Fed [la banque centrale américaine] , lequel a été rapidement douché, a rappelé Edward Moya, d'Oanda.

La température glaciale qui régnait déjà sur les marchés depuis plusieurs semaines a encore baissé vendredi avec la publication de l'indice des prix PCE (consommation des particuliers), le plus suivi par la Fed.

Il est ressorti en hausse de 0,3 % sur un mois en août, soit davantage que les 0,2 % attendus par les analystes. Sur un an, l'inflation atteint 6,2 %, soit plus que les 6 % prévus mais moins que le mois précédent (6,4 %).

Ce rapport a fait écho à l'indice CPI , un autre indice de prix majeur publié mi-septembre, et conforte la posture agressive de la Fed , a affirmé Sam Millette, de Commonwealth Financial Network.

L'inquiétude des investisseurs

Les rendements obligataires se sont légèrement tendus, raison de plus pour justifier l'angoisse des investisseurs, qui les voient remonter inexorablement depuis plusieurs semaines.

Le rendement des emprunts d'État américains à 10 ans est ressorti à 3,81 %, contre 3,78 % la veille.

Pour autant, les investisseurs ont relevé que les anticipations d'inflation des consommateurs interrogés par l'Université du Michigan pour son rapport mensuel montraient un ralentissement.

Ils tablent désormais sur une inflation annuelle à 2,7 % d'ici 5 à 10 ans, au plus bas depuis avril 2021.

Matthew Martin, d'Oxford Economics, a aussi retenu de cette enquête que le pessimisme des consommateurs [restait] à un niveau historique quant à la trajectoire de l'activité économique à moyen terme.

Les investisseurs ont aussi relevé la hausse de la consommation aux États-Unis, de 0,4 % en brut en août sur un mois et même de 0,1 % corrigée de l'inflation, ce dernier indicateur étant conforme aux attentes.

À la sinistrose ambiante et aux indicateurs du jour s'est ajouté le bruit supplémentaire généré par les transactions réalisées le dernier jour du mois et du trimestre, a expliqué Tom Hainlin, de US Bank Wealth Management.

Le bâtiment de la Réserve fédérale américaine, à Washington Photo : Reuters / Leah Millis

De nombreux gérants et investisseurs institutionnels ont ainsi effectué des ajustements de portefeuilles, pour l'essentiel défavorables aux actions.

Le problème pour le marché aujourd'hui, c'est non seulement que la Fed n'a pas l'air prête à s'arrêter de sitôt mais aussi que tous ces autres risques ont été mis en avant , selon Christopher Vecchio, qui faisait référence à l'intervention de la Banque d'Angleterre mercredi pour tenter de stabiliser le marché obligataire britannique.

Dès lors, dans un avenir proche, les gens vont probablement se sentir mal à l'aise à l'idée de détenir des actifs à risque ou à maturité longue , selon l'analyste.

Bérézina

Les valeurs technologiques ont encore essuyé une averse, emmenée par Apple (-3,00 % à 138,20 $), qui vient de perdre quasiment 9 % en trois séances, plombée par la révision à la baisse de ses prévisions de ventes d'iPhone au deuxième semestre.

L'équipementier sportif Nike a souffert (-12,81 % à 83,12 $) malgré la publication jeudi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice net trimestriels supérieurs aux attentes. Parmi les bémols, la faible demande en Chine et le niveau très élevé des stocks, qui contraignent la marque à la virgule à consentir des remises.

Le fabricant de cartes-mémoires Micron est passé entre les gouttes (+0,18 % à 50,10 $) après avoir fait état d'un bénéfice net plus élevé qu'attendu pour son trimestre achevé début septembre. Les prévisions du groupe pour son trimestre en cours sont néanmoins ressorties nettement en deçà des projections des analystes, Micron évoquant un ralentissement de la demande et un cycle baissier pour le secteur.

Le cigarettier Altria a toussé (-1,92 % à 40,38 $) après avoir indiqué qu'il renonçait à la clause de non-concurrence conclue avec le spécialiste des cigarettes électroniques Juul, dont il possède 35 % du capital.

Le croisiériste Carnival Corporation coulait (-23,25 % à 7,03 $), plombé par un chiffre d'affaires très inférieur aux prévisions et par une perte beaucoup plus lourde qu'attendu, consécutive à l'explosion de ses coûts. Le groupe a néanmoins indiqué que les réservations pour 2023 se situent à un niveau supérieur à la moyenne historique.