Parc régional des Grandes-Rivières : 2 M$ pour restaurer une piste cyclable

Il était devenu impraticable en raison notamment de la présence de véhicules tout-terrain qui ont endommagé la surface.

C’est une piste cyclable qui était existante depuis une quinzaine d’années. Avec le temps, comme elle est en poussière de pierre, sa dégradation avait été accélérée par les éléments, parce que c’était la fin de vie utile, mais il y avait aussi les passages fréquents grandissants des VTT qui sont venus accélérer cette dégradation-là , a expliqué le directeur général du parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean, Dominique Gobeil.

Le nouveau segment pourra être emprunté en vélo, à pied, en patins à roues alignées et même en ski de fond pendant la période hivernale.

Le parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean offre de magnifiques points de vue. Photo : Gracieuseté du parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean, Sophie Lavoie

Comme gestionnaires de l’équipement du parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean, on a construit un projet qui fait la concertation et le financement pour arriver à un équipement qui est durable et qui vient compléter l’offre de la Véloroute des bleuets au nord du lac Saint-Jean , a-t-il poursuivi.

Le directeur général a d'ailleurs précisé qu'une autre phase est en développement dans le secteur.

Le projet est financé conjointement par la MRC de Maria-Chapdelaine, la Municipalité d’Albanel, le ministère des Transports du Québec et la Société du Plan Nord.

Avec les informations de Catherine Gignac et de Nicolas St-Pierre