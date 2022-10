Bilan de la CAQ en Abitibi-Témiscamingue : la santé au cœur des préoccupations

Pierre Dufour, candidat dans la circonscription d’Abitibi-Est, revient d’abord sur les propositions de la Coalition avenir Québec (CAQ) en matière de santé lors de la présentation de son bilan vendredi.

J’ai énormément confiance envers le plan Dubé. On vise à décentraliser et débureaucratiser le système pour lui redonner un sens plus humain. Je suis persuadé qu’on parviendra, grâce à ça, à régler beaucoup de problèmes en région , avance-t-il.

Pierre Dufour, candidat de la Coalition avenir Québec dans Abitibi-Est Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

M. Dufour a également souligné que l’enjeu de la pénurie de logements avait occupé une partie importante des discussions menées au cours de la campagne électorale.

Ayant elle aussi mentionné la question de l’accès aux soins de santé, la candidate de la CAQ dans Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, se dit particulièrement préoccupée par le manque de travailleurs dans tous les secteurs.

La candidate de la CAQ dans Abitibi-Ouest, Suzanne Blais Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

On veut d’abord offrir des assouplissements aux programmes des travailleurs étrangers. On veut aussi être plus attractifs et trouver des logements pour ces gens-là. On va miser sur le développement des compétences et sur la formation professionnelle ici en région , explique Mme Blais.

Daniel Bernard revient sur le passage de François Legault

Le candidat caquiste dans la circonscription de Rouyn-Noranda–Témiscamingue affirme être satisfait du passage du premier ministre sortant à Rouyn-Noranda.

On a pu visiter des entreprises, et M. Legault a vraiment pu voir de quoi avait l’air notre tissu industriel, ici en région. Il a aussi rencontré le conseil municipal dans le dossier de la Fonderie Horne pour déjà commencer à parler d’après les élections, notamment pour la présentation de la nouvelle autorisation ministérielle , souligne M. Bernard.

Le candidat de la CAQ dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, en compagnie du premier ministre sortant, François Legault Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Questionné sur les propos de François Legault sur l’enjeu de la qualité de l’air à Rouyn-Noranda, évoquant notamment la tenue d’un référendum sur une potentielle fermeture de la fonderie, Daniel Bernard estime être en mesure d'atteindre une solution acceptable .