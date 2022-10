Megan Gallagher : une famille dévastée en attente de réponse

Megan Gallagher, qui avait alors 30 ans, a été vue pour la dernière fois le 19 septembre 2020 au moment où elle quittait la maison d’un ami à Saskatoon. Sa famille l’avait vue la veille, à la ferme familiale située à l’extérieur de la ville.

Sa famille, depuis, tentait d'obtenir des informations sur ses allées et venues et avait organisé deux marches pour alerter et sensibiliser la population au sujet de sa disparition.

Megan Gallagher, vue dans une vidéo surveillance le 20 septembre 2020. (archives) Photo : Fournie par le service de police de Saskatoon

Jeudi, la police a retrouvé des restes humains qui n’ont pas encore été identifiés, près de St. Louis, le long de la rivière Saskatchewan Sud.

La police menait des recherches dans ce secteur dans l'espoir d’y retrouver Megan Gallagher.

Le sergent de l'unité des crimes majeurs Grant Obst expliquait que selon la théorie de la police, Megan Gallagher a été tuée à Saskatoon et son corps a été laissé dans les environs de l’endroit des recherches.

Ces restes humains ont été trouvés le jour même où la police a accusé une huitième personne, un homme de 34 ans, en lien avec la disparition de la jeune femme.

L’homme a été accusé de séquestration et de voies de fait graves.

Vendredi matin, la famille de Megan Gallagher a assisté à la comparution de cet accusé devant la cour.

Nous sommes tous ensemble, Megan nous manque à tous. Nous ne sommes pas une famille très nombreuse et ils n’avaient pas le droit de nous l’enlever , a déclaré la tante de Megan Gallagher, Wendy Sekulich, à l’ajournement de la cour.

La famille, dit-elle, est dévastée, perdue, affligée et en colère.

Jusqu’ici, on a huit accusés, et on ne peut imaginer ce que ses dernières heures ont été aux mains de ces personnes , dit-elle.

Deux personnes ont été accusées de meurtre au premier degré et d’autres ont été accusées d’outrage envers des restes humains.

Les parents de Megan Gallagher, Brian et Debbie Gallagher, n’étaient pas à la cour, vendredi. Ils ont demandé dans un courriel qu’on respecte leur vie privée alors que la situation est en évolution.

Wendy Sekulich dit que vendredi matin, ils étaient à l’endroit où les restes humains ont été trouvés la veille.

Wendy Sekulich a déclaré qu’il était trop difficile de penser à sa réaction si ces restes s’avéraient être ceux de sa nièce.

Avec les informations de Dayne Patterson