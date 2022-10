Gatineau va renommer la rue Amherst en geste de réconciliation avec les Autochtones

En cette Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, Gatineau a annoncé, vendredi, que la rue qui porte le nom du célèbre militaire sera rebaptisée.

Jeffery Amherst, cet officier de l’armée britannique, traîne un héritage controversé en raison de décisions concernant les peuples autochtones au XVIIIe siècle.

Cette démarche de la Ville de Gatineau est entreprise dans un désir de contribuer à l’effort de réconciliation avec les peuples autochtones, affirme la mairesse de Gatineau France Bélisle. Elle a annoncé qu’un nouveau nom sera trouvé en hommage à l’héritage autochtone sur notre territoire .

Trois noms en langue Anishinabeg seront proposés par des aînés de la communauté de Kitigan Zibi. Ces noms seront soumis et expliqués à un comité de travail conjoint pour discussion. Des membres de la communauté de Kitigan Zibi, des conseillers municipaux et des résidents de la rue Amherst feront notamment partie de ce comité.

La mairesse de Gatineau est enthousiasmée par ce processus, qui comporte un volet pédagogique.

« L'idée, c’est que les aînés puissent proposer trois noms, qu’il y ait un échange pour que les Gatinois puissent aussi apprendre trois noms et trois nouvelles réalités. »

Cette collaboration emballe les membres de communauté de Kitigan Zibi et les Anishinabeg de la région.

Frankie Cote, représentant du conseil de bande de la première nation Anishinabeg de Kitigan Zibi, explique que la Ville et des représentants de Kitigan Zibi ont travaillé ensemble pour la mise en place de ce projet.

C’est notre territoire, mais on ne s’y voit pas. [...] Maintenant, nous avons franchi une étape concrète. Ça va changer , souhaite Frankie Cote.

« On ne peut pas réécrire l’histoire, mais on peut retirer les symboles de ce que signifient ces noms et éduquer les gens sur la signification »